Centenars de persones fan cap als cellers d'Abadal. El mercat de Nadal que s'hi fa és una de les propostes d'èxit al Bages. La plaça envoltada d'espais vitivinícoles, il·luminada amb garlandes de bombetes i amb les parades disposades al centre i a les vores. Fotmatges, embotits, tòfones, joies, bosses, pastisseria o objectes nadalencs. I un tràfec constant de visitants, la majoria amb la copa de vidre per poder prendre, degustar, un vi del celler, amb acompanyament musical.

Abadal, de la família Roqueta, obre els seus espais més enoturístics per parar taules de vi i menjar. La varietat de la carta de vins ja es prou àmplia com per arriscar-se amb qualsevol maridatge i els tiquets s'esgoten en practicament totes les propostes, del matí al vespre.

Hi ha un ambient de famílies, d'alguns que aprofiten per reomplir el celler particular en els dies previs al Nadal, amb els coneguts 3.9 o 5 Merlot, o amb el sempre apreciat Picapoll, o el Nuat o amb el fresc Mandó, i aquest any, amb l'Espurnes, un evolució sobre el vi bullit, un dolç per tancar els àpats.

El món del vi i de l'enoturisme atrau un públic variat, però també la generació food truck, els que no només passegen i compren entre parades, sinó que han après a saber seure amb la parella o la colla, a demanar-se una copa de vi, remenar-la i gaudir veient com regalima pel vidre. Aquesta generació és una garantia de futur per als viticultors.

Aquesta alegria tranquil·la que regalen els vins i el compartir ha tornat amb plenitud per quedar-se amb el valor de la proposta d'Abadal.