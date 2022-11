Aquesta és la primera vegada que els cardonins i cardonines poden decidir de forma directa el destí de 35.000 euros del pressupost municipal. El període per votar els 22 projectes finalistes dels primers pressupostos participatius de Cardona està obert fins al 5 de desembre. Les propostes finalistes se centren majoritàriament en la construcció d'equipaments de dimensions reduïdes o la millora d’espais públics.

Totes les persones a partir de 16 anys empadronades a Cardona tenen l’oportunitat de decidir de forma directa el destí de 35.000 euros d’inversió del pressupost municipal de l’any 2023. El consistori ha obert el període per votar els projectes que s’han presentat al procés participatiu i garanteix l’execució de la proposta més votada i també de la resta de propostes amb major nombre de vots, sempre i quan la suma total no excedeixi els 35.000 euros. La votació, d’un màxim de tres propostes, es pot dur a terme de forma presencial a través de l’urna que hi ha a l’entrada de l’Ajuntament o via telemàtic al web participa.cardona.cat.

Entre les propostes hi ha la pavimentació de la pista esportiva de la Coromina (23.000€), la millora i adequació de diversos parcs infantils (35.000€), la renovació de la font d'aigua de la Plaça Santa Eulàlia (5.000€), la creació d’un espai de socialització per a gossos i pipi-can (18.000€), una ruta saludable a la Coromina a peu o en bicicleta (8.000€), la renovació dels llums de Nadal (20.000€) o una taula de ping-pong i una pista de petanca a la zona esportiva de la Coromina (3.000€).

Els ciutadans també proposen l’adequació i millora dels banys públics del parc del Miracle (8.000€), asfaltar la zona d'aparcament de les escoles Escasany (25.000€), l’ adequació de la Torre de Meer i la creació d'una zona verda (13.000€), lavabos públics al parc de la Raval (30.000€), millorar la il·luminació de les colònies Arquers (10.000€), una escultura que reti homenatge al ball de bastons a la plaça del Mercat (18.000€), una gossera municipal (25.000€), millorar l’estat de les voreres i fer-les accessibles per a tothom (35.000€) un nou parc infantil a la Pietat (15.000€), l’arranjament de fonts i zones d'esbarjo (20.000€) o una pista de ball a la Raval de Sant Joan (10.000€).

Un nou parc infantil a la Fira de Baix (20.000€), il·luminació nocturna de la façana de l'ajuntament (4.000€), millores al Teatre els Catòlics (4.000€) i il·luminar i condicionar el passatge de les Oliveres (3.000€) completen les propostes ciutadanes que s'han posat a votació.

Un cop tancat el procés participatiu, el consistori donarà a conèixer la proposta o propostes guanyadores, que s’executaran el proper 2023. Després de l’aprovació del reglament de participació ciutadana de Cardona, l’any 2018, com a punt de partida dels òrgans i espais de participació de la vila, el consistori ha volgut aprofundir en la consolidació dels processos de participació i iniciar el procés de pressupostos participatius amb els objectius «d’implicar els cardonins i cardonines en els afers públics i facilitar l’apoderament del teixit associatiu i a tota la ciutadania en la priorització d’una part de les inversions al municipi».