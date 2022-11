Cardona ja té programats de cara a diumenge, 4 de desembre, els actes de Santa Bàrbara, patrona dels miners, que celebra cada any. Com ja és habitual, el Parc Cultural de la Muntanya de Sal acollirà l'acte institucional que començarà a les 12 del migdia. Després dels parlaments es farà l'ofrena al monument al miner. S'encendrà la flama del memorial i es llançaran 77 salves en memòria dels miners que hi van perdre la vida. En acabar, hi haurà una actuació musical a càrrec de l'Escola Municipal de Música Musicant.

Acte seguit, s'oferirà un pica-pica a l'antiga central elèctrica de la Muntanya de Sal. L'acte és obert a tothom i està organitzat per l'Ajuntament de Cardona i la Fundació Cardona Històrica.