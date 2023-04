Francesc Ubach Vilanova, qui va ser el tercer batlle de l’actual etapa democràtica a Sant Vicenç de Castellet, ha mort a l’edat de 98 anys. El funeral tindrà lloc aquest dissabte a les 5 de la tarda a l’església parroquial. L’Ajuntament de Sant Vicenç ha fet una nota de record i de suport a la família i ha decretat dos dies de dol.

L'Ajuntament decreta dos dies de dol per la mort de l'exalcalde Francesc Ubach i Vilanova. Expressem el nostre més sentit condol i donem tot el suport a la seva família i amistats. El funeral serà demà a les 17.00 hores a l'església de #SVCastellet. pic.twitter.com/sQYX6aBznm — SVCastellet (@SVCastellet) 28 de abril de 2023

Ubach va tenir l’alcaldia en dues fases, però cap en mandats complets ja que va exercir la seva etapa al consistori en un període especialment convuls en la política municipal santvicentina, amb mocions de censura que van frustrar diversos pactes. Una situació motivada per uns resultats electorals, els dels comicis del 1987 i el 1991, que van propiciar un consistori molt fragmentat i que van derivar en una profunda inestabilitat.

Francesc Ubach va concórrer a les eleccions del 1987 com a alcaldable de la candidatura Grup Independents Santvicentins, que va ser la segona força més votada i va obtenir 4 regidors, els mateixos que el PSC (partit guanyador) i CiU. Inicialment va assolir l’alcaldia el socialista Martí Muns amb un pacte amb els independents. Una aliança que es va trencar dos anys més tard quan dos regidors d’aquesta formació en van sortir, la qual cosa va deixar l’executiu en minoria. D’aquella crisi en va resultar la primera alcaldia de Francesc Ubach, que va assumir després d’un breu ple de moció de censura el 17 de juny del 1989 i d’establir-se un nou pacte de govern entre els dos regidors que havien deixat el GIS, els quatre de CiU i un d’ERC. Pacte que va durar fins a final de mandat.

A les eleccions de 1991, Francesc Ubach hi va concórrer com a cap de llista de CiU, que va ser la segona força més votada i va obtenir 4 regidors, els mateixos que el PSC (guanyadors dels comicis). Ubach va revalidar inicialment l’alcaldia, amb un pacte amb una formació independent que s’estrenava en aquell mandat, el Grup d’Acció Santvicentí. L’acord, però, només va durar quatre mesos, ja que la formació independent va sortir del govern per desavinences amb el seu soci i va establir una nova aliança amb el PSC, que va retornar l’alcaldia a Martí Muns el gener del 1992, que ja la mantindria al llarg de tot aquell mandat.

Va ser un període marcat també per una greu situació econòmica del consistori que, al seu torn, va derivar en les tensions polítiques. Durant els aproximadament dos anys d’alcaldia d’Ubach es va promoure la construcció de la que llavors va ser la nova caserna de Sant Vicenç o la remodelació de la plaça Generalitat, davant de l’antiga fàbrica de Cal Soler, amb la inauguració d’un bust dedicat a l’expresident de la Generalitat Francesc Macià, l’11 de setembre de 1989.

De jove havia estat vinculat a diverses entitats culturals i esportives, com ara el club de bàsquet.