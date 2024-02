Una vintena de comparses han desfilat aquest dissabte a la tarda pels carrers més cèntrics d'Avinyó en una nova edició del veterà Carnestoltes tardà. La rua de disfresses ha estat l'acte central i més concorregut de la festa, que ja va arrencar divendres a la nit i que acaba aquest diumenge a la tarda amb l'enterrament de la sardina.

La rua de disfresses, que s'ha allargat durant pràcticament dues hores amb inici i final a la plaça Major, ha reunit un nombrós públic que s'ha repartit pels diferents carrers per on ha transcorregut animada per les xarangues Màgic, Band Tocats i Xarangarín. Un cop finalitzada la cercavila, la festa ha viscut el moment àlgid amb la desfilada de comparses i el posterior veredicte del concurs de disfresses. El premi a la millor comparsa se l'ha endut una original baralla de cartes i la millor carrossa ha estat per la que estava protagonitzada per un espectacular Mamut.

La sequera ha estat un dels temes recurrents a la festa amb diferents disfresses que hi feien referència, com un parell de grups de núvols lluminosos o una comparsa que recordava les restriccions d'aigua. També han destacat dues grans colles caracteritzades de Willy Wonka i els Oompa-Loompas, de la pel·lícula Charlie i la fàbrica de xocolata. Un gran circ amb carrossa i performance inclosa, els personatges del Petit Príncep, Minions o unes originals bombolles de sabó han estat algunes altres de les disfresses que s'han pogut veure.

Al vespre, la gresca es trasllada a la sala polivalent amb el sopar popular i el ball de disfresses amb la Mitjanit, PD Oscar Nadal i DJDD. El Carnestoltes d'Avinyó, que va començar divendres amb la festa infantil, el cerca tasques, el pregó i el ball del pijama, culminarà aquest diumenge a la tarda amb l'enterrament de la sardina, que inclourà una rua mortuòria i un espectacle de final de festa.