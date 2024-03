Cardona promou mesures per incentivar que entrin pisos a la borsa de lloguer

L’Ajuntament de Cardona ha aprovat un seguit de noves mesures per incentivar que propietaris d’habitatges que actualment estan en desús, no només els rehabilitin sinó que els introdueixin al mercat de lloguer. Es tracta d’una de les grans batalles del consistori en els últims mandats, ja que el municipi disposa d’una oferta escassa d’habitatge disponible al mercat, malgrat que un estudi realitzat fa uns anys posava de manifest que hi havia un nombre important de pisos que podrien entrar-hi.

Amb aquest objectiu, l’Ajuntament va crear una borsa de lloguer municipal, que a més pretenia facilitar al màxim les condicions entre propietari i llogater. Ara, una de les mesures que acaba d’aprovar el consistori és el de l’augment de les bonificacions a l’impost de béns immobles (IBI) per a aquells habitatges que es posin en aquesta borsa, però també ajuts per incentivar la rehabilitació i nous ajuts per al pagament del lloguer per a joves. Amb aquest seguit d’iniciatives, que s’afegeixen a d’altres que ja fa anys que s’han anat implantant, es vol incrementar aquest mercat per poder mantenir població i atraure’n de nova.

Del 25 al 50%

Pel que fa a la bonificació de l’IBI per a immobles del poble es posin a la borsa de lloguer municipal, s’ha incrementat del 25% al 50% durant el primer any. Una mesura que, segons la regidora d’habitatge, Helena Arnaste, «vol incentivar als propietaris d’habitatges buits a posar-los al mercat de lloguer».

Per altra banda, el ple municipal també va aprovar, per unanimitat, la concessió de subvencions per a l’adequació i millora de les condicions de l’habitabilitat, unes ajudes que poden arribar fins a un import de 3.000 euros per sol·licitud, amb el compromís igualment d’incorporar-los a la borsa d’habitatge i, en les quals, s’amplia el període d’inici d’obres incloent les iniciades l’any anterior.

Fins a 1.200 euros d'ajut

Finalment, també en matèria d’habitatge, va quedar aprovada una línia d’ajuts per al pagament de lloguer en immobles per a joves, ampliant l’edat dels beneficiaris a la franja de 18 a 35 anys. Aquestes subvencions poden arribar fins a 1.200 euros per sol·licitud. En aquest sentit, la regidora Helena Arnaste va destacar que aquestes ajudes «volen incentivar l’emancipació dels nostres joves».

Les tres mesures en matèria d’habitatge igualen terminis de sol·licitud de l’1 de gener al 30 de novembre. A més a més, l’equip de govern (format pel grup municipal d’ERC) es va comprometre a ampliar la partida si la demanda supera el pressupost inicial. En el cas d’esgotament de partida, la sol·licitud que no hagi estat acceptada l’any en vigor, passarà a ser prioritària l’any següent.

Nou conveni amb l'agència

En aquest ple municipal també es va aprovar el nou conveni entre l’Ajuntament de Cardona i l’Agència Catalana de l’Habitatge pel finançament de l’Oficina Local d’habitatge. Un conveni que passa a ser quadriennal (2024-2027) en el que es modifica l’aportació anual per part de l’agència que passa a ser de 10.000 euros fixos, ampliables fins a 50.000 euros en funció dels tràmits a realitzar. Les funcions d’aquesta oficina s’amplien amb la gestió de sol·licituds de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació i d’ajuts per a la rehabilitació d’ús residencial i d’habitatges.

En relació amb aquest àmbit, el portaveu del PSC, Ferran Verdejo, va plantejar un prec sobre la possibilitat de regular els habitatges d’ús turístic en l'àmbit local i com aquests poden afectar a l’oferta general. L’alcalde, Ferran Estruch, va explicar que s’estava fent una anàlisi de com estava la situació, tot i que va precisar que actualment hi ha més de 50 llicències donades. Va emplaçar a tots els grups a tractar-ho a la propera Taula Local d’Habitatge.

Regulació dels patinets

Un altre dels punts rellevants de l’últim ple municipal va ser l’aprovació de l’ordenança reguladora dels vehicles de mobilitat personal (VMP), la qual es va aprovar per majoria dels presents. La normativa regula l’ús dels patinets elèctrics per la via pública i la possibilitat de sanció pel seu mal ús.

La tinent d’alcaldia i regidora de Seguretat Ciutadana, Lluïsa Aliste, va defensar la normativa per «la creixent presència de patinets a la vila i les queixes reiterades pel seu mal ús». L’ordenança defineix que s’entén per un vehicle de mobilitat personal, quines són les obligacions dels conductors, el marc normatiu de circulació, els espais d’estacionament, l’edat mínima permesa establerta a 15 anys, l’ús obligatori del casc, la definició dels accessoris de seguretat i el corresponent règim sancionador.