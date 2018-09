El Baxi torna a l'ACB contra l'Estudiantes aquest diumenge amb l'única baixa de Doellman

S'ha acabat l'espera, i el Baxi Manresa comença de nou la Lliga Endesa. En la primera jornada s'enfrontaran al Movistar Estudiantes, ara dirigit per Josep Maria Berrocal. Justin Doellman segueix recuperant-se de la seva lesió i serà baixa en un partit en què els manresans no estaran sols a Madrid.

Després del periple per la LEB Or, el Baxi torna a ser entre els millors amb l'objectiu de quedar-se. Els del Congost recuperen Álvaro Muñoz, que ja ha superat la seva lesió al turmell, Siim-Sander Vene ha passat un procés gàstric però s'espera que pugui ser al partit i un autocar organitzat pel Bàsquet Manresa portarà una trentena d'aficionats a la capital espanyola.

Per part dels locals, segueix el gruix de jugadors de la temporada passada, però amb algunes incorporacions importants, com la de l'escorta portorriqueny Gian Clavell, o el retorn de l'ala-pivot Nik Caner-Medley. Hakanson i Cook seguiran sent els timons de l'equip que ara entrena el català Josep Maria Berrocal. El conjunt estudiantil va quedar eliminat aquest dijous de la Champions League.

Joan Peñarroya deia en la roda de premsa prèvia a la primera jornada que «iniciem la competició i els jugadors en tenen ganes, perquè els que ens agrada a tots és competir; comencem a la pista d'un històric i és una bona prova; l'Estudiantes ha jugat ja 4 partits de competició oficial, i ahir van patir un cop que suposo que és inesperat; l'eliminació els converteix en encara més perillosos de cara a diumenge; ens queda molt marge de millora, com és lògic a aquest punt de la temporada; si fem bé les coses serem competitius i tindrem oportunitat d'emportar-nos la victòria».