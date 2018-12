El Baxi jugarà a Tenerife sense cap nova incorporació

Amb vuit jugadors del primer equip més els vinculats Efambé i Treviño. Aquesta és l'expedició del Baxi Manresa que viatjarà aquest divendres per jugar l'endemà a Tenerife. Els màxims responsables executius del club, el president, Josep Sàez, i el director esportiu, Román Montañez, han explicat les sortides d'Alex Renfroe i de Justin Doellman, han desvetllat que "és difícil" que hi hagi noves incorporacions per jugar dissabte i s'han de posar a "treballar" per mantenir el nivell esportiu demostrat fins ara. En acabat, el tècnic, Joan Peñarroya, el màxim damnificat per la situació, ha manifestat que no recorda cap equip de l'ACB que hagi jugat en aquestes condicions, que la situació és "la següent a la de precarietat" i que els esforços que està fent la plantilla, al final, es poden pagar.

Per ordre cronològic, Sàez i Montañez han desglossat les sortides dels nord-americans. Sobre Doellman han explicat que és a iniciativa del jugador que, segons el director esportiu, "veia que no podia respondre a la pista" a causa de les lesions i que, per això, ha preferit fer un favor al club i alliberar la seva plaça. "En cap moment el club li ha demanat que marxés", ha volgut aclarir Montañez. Segons Sàez, Doellman ha perdonat una part de la fitxa, ja que el seu contracte era garantit, el club ho ha compensat amb la rescissió del contracte. És la nòmina del jugador fins a final d'any el que s'estalvia el club.

Pel que fa a Renfroe, segons Sàez, "fins al dia 24 (dilluns) cap club no va dir que volia fitxar el jugador, tot i que sabíem d'aquesta clàusula". Va aclarir que "si no hi hagués estat, la clàusula, no hauria pogut venir a Manresa i oferir tot el que ha ofert, no només des del punt de vista esportiu, sinó humà". Segons el president, "es va fer una valoració global i es va decidir que el millor era que marxés ara, com demanava el Partizan, tot i l'evident problema esportiu que suposava", ja que el Baxi té lesionat l'altre base, Gintvainis. Segons va desvetllar ahir el periodista Òscar Merino per Twitter, la clàusula era de 200.000 euros, als quals cal afegir "un plus", segons ha dit el propi president.

Montañez ha remarcat que no s'han buscat substituts abans perquè "en cas que al final ningú no hagués fitxat Renfroe, o Doellman s'hagués quedat, hauria provocat un mal econòmic important al club. Es van mirar noms i els tenim a damunt de la taula, però no volem qualsevol cosa, sinó un base i un ala-pivot prou bons per substituir l'Alex i el Justin". Cap dels dos no arribarà per jugar a Tenerife.

Tot i els problemes, Montañez ha estat clar en dir que "tenim ambició per jugar la Copa. Sabem de les dificultats, però també les hem tingudes fins ara i les hem anat superant i no seria bo haver arribat fins aquí, amb l'afició animada com tenim, i ara llançar-ho tot. Sabem de les dificultats del partit de Tenerife i del calendari, però volem ser ambiciosos".

Peñarroya, amb els peus a terra



Més lacònic s'ha mostrat l'entrenador, Joan Peñarroya. Després d'agrair la feina a Doellman, de qui ha dit que "és una llàstima no haver coincidit amb ell tres anys abans, Ha patit molt per les seves lesions" i a Renfroe, "una demanda meva des del primer moment, un professional fins a l'últim entrenament que ho ha fet molt bé i que per això se l'han endut", va parlar del partit de dissabte a Tenerife.

Segons l'entrenador egarenc "la situació ja no és de precarietat, sinó el següent, no sabria quina paraula utilitzar". Va afirmar que "anem amb vuit jugadors del primer equip, segurament la situació més difícil en què jugarà un equip de la història de l'ACB, però intentarem fer cosetes". De tota manera, va llançar un avís al club en recordar que "ja fa setmanes que juguem en aquesta situació. Ara ens falten els dos bases, un quatre i un cinc, des de la lesió de Sakho. El nostre dia a dia s'ha vist afectat, i no per falta d'implicació dels jugadors, que és total, i això al final s'acaba pagant". Peñarroya ha explicat que a la llista, amb Lundberg, Jou, Álvaro Muñoz, Toolson, Lukovic, Dragovic, Sima i Lalanne, també viatjaran els vinculats Efambé i Treviño "per poder ser deu". Cal recordar que un altre dels vinculats, Paco del Águila, també es troba lesionat.

La roda de premsa de Joan Peñarroya