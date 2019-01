El Baxi queda a 6 punts de la Copa

Al Manresa li va faltar benzina i encert per consumar la proesa de vèncer el Madrid i no disputarà la Copa del Rei. Fins al darrer quart hi va haver lluita i es va posar a 76-80 quan faltava un minut i mig. Els de Laso van estar molt fins en els triples i la creu va tornar a ser els àrbitres en una altra actuació lamentable que va perjudicar un cop més els locals. En finalitzar la primera volta queda aquest gran registre de 9 victòries i el disgust que sent vuitè no es vagi a la Copa. Però el Bàsquet Manresa va ser un dels equips que va acceptar, i que va votar, que fossin dos els equips de la Comunitat de Madrid que hi entressin. Hi serà, com a amfitrió, un Estudiantes que té tan sols 6 victòries i va quinzè.

El Baxi va sortir amb un cinc inicial sense Lalanne, engripat els darrers dies, i els pivots eren el serbi Dragovic i el croat Zubcic. Les altres tres places eren per als ja habituals Lundberg, Toolson i Pere Tomàs. En el Reial Madrid es quedava d'entrada a la banqueta Llull, però el cinc era prou potent amb Campazzo, Yusta, Causeur, Thompkins i el gegant Tavares.

En l'inici, Toolson i Zubcic van mantenir la igualtat (4-4) fins que un parcial de 5-0, amb un triple de Dragovic i una esmaixada de Tomàs, va posar davant els locals. Va respondre l'equip blanc amb dos triples, de Causeur i Campazzo, i els àrbitres es van menjar la clara cistella de Dragovic, amb un tap que havia arribat després que la pilota toqués el tauler. Un bàsquet des de 6,75 de Toolson posava de nou els locals davant. Va ser per pocs segons ja que els homes de Laso continuaven fins des de fora (Causeur, Thompkins). Pere Tomàs posava el 15-16.

Lalanne i Fisher entraven a la pista i el base anotava 2 tirs lliures per posar el 17-18 ja amb Llull en joc, qui s'estrenava amb el 17-20. Després d'un temps mort, Pérez Pérez castigava Lalanne amb falta en un bloqueig. Álvaro Muñoz ja era a la pista i pels visitants havien sortit Jeff Taylor i Randolph. Una antiesportiva xiulada a aquest va permetre a Dragovic convertir un de dos tirs lliures i ell mateix feia el bàsquet del 20-22 ja al darrer minut del quart, que es va acabar amb un nou xou arbitral quan van consultar una falta de Sima per si era antiesportiva, tot i que ho van desestimar. Un empat a 22 punts tancava el quart i era la Penya qui es classificava (12-20 a Burgos)



Quatre punts amunt al descans

Prepelic i Gustavo Ayón entraven al segon quart i el mexicà rebia una falta antiesportiva, ara sí que se sortien amb la seva els col·legiats, amb falta sota cistella de Zubcic, del tot rigorosa. Lundberg feia els seus primers punts i Muñoz empatava a 26. Un rebot ofensiu de Lalanne avançava el Baxi.

Un costa a costa de Lundberg, amb safata davant d'Ayón, posava el 30-26 (min 14) i forçava minut de Laso. Prepelic posava pressió amb un triple però responia Cady Lalanne, de dos. Joan Peñarroya donava repòs a Fisher i Muñoz. Reyes era en pista pels blancs i tres triples locals, assolits per Zubcic, Toolson i Lundberg, van oferir el màxim avantatge als del Baxi (41-34, min 18). Zubcic, però, es va haver d'asseure amb tres faltes. Pere Tomàs errava 2 de 3 tirs des de la personal i s'arribava amb un 44-40 favorable al descans. Ara qui entrava era el Baxi, tot i que el San Pablo cedia de 22 a casa amb el DS Joventut (22-44) i el +30 dels manresans estava en perill.



Llull remata el Baxi

El partit es reprenia a Manresa en el moment que a Burgos ja eren al minut quatre del tercer quart i la Penya continuava manant, ara de 26 (23-49). Fisher i Lalanne eren en el cinc del Baxi i el Madrid va capgirar aviat (46-49, min 23).

Rescatava un oportú triple de Tomàs (49-49) i Fisher avançava amb una safata. Una dada, fins aquest punt de partit al Manresa li havien xiulat 14 faltes i només 5 als forasters. Escandalós...

L'encert dels equips es va frenar fins que Causeur va clavar, des de la cantonada, el 51-54. Un rebot en atac de Lundberg posava a un els manresans abans d'un altre cop de canell de Causeur (53-57). Els triples del Madrid, ara deTrey Thompkins (55-60), van obligar el temps mort de Peñarroya. Tomàs va encertar dos tirs lliures però no es frenava Thompkins (57-63). El Baxi no s'enfonsava i perdia tan sols de quatre (59-63) en finalitzar el període. Ara entrava a la Copa la Penya, que vencia de 28 (42-70).

La quarta falta de Zubcic venia acompanyada de la tècnica per a Peñarroya, i Sergi Llull va clavar dues dagues seguides (59-71).

Quedaven vuit minuts i el Baxi estava molt a prop del KO, que Llull va apropar amb el tercer triple consecutiu (59-74). Toolson va fer la primera cistella local del quart i ell mateix apropava fins al 63-74. La cistella d'Álvaro Muñoz va reduir el marge per sota dels 10 punts (65-74). Ayón va anotar des de sota, igual que Toolson (67-76).

Quatre minuts eren els que quedaven al Baxi i Sima retallava amb el 69-76 i un triple de Muñoz va picar el ferro. La Penya s'havia imposat de 22 a Burgos (65-87) i si el Baxi era capaç de guanyar, anava a la Copa del Rei! Un triple increïble anotat per Fisher oferia esperances amb el 72-76 quan mancaven dos minuts. Un tir lliure de Sima va col·locar un 73-78, i Llull tornava a posar els 7 de diferència per als blancs. Corey Fisher repetia amb un miraculós 2+1, el Baxi era només a 4 punts, però Causeur castigava amb el triple del 76-83. Fisher, de nou, convertia des de la personal el 78-83 a manca d'un minut i onze segons. El triple vital de Zubcic va quedar curt i en 44 segons el Manresa no va ser capaç d'anotar ni de fer el miracle.