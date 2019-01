Peñarroya no dubta gens del compromís de Nikola Dragovic contra el Breogán

El Baxi Manresa obre la segona volta de la lliga ACB aquest dissabte a Lugo, al pavelló del Cafés Candelas Breogán (20,30 hores), en el que serà el darrer partit de l'ala-pivot serbi Nikola Dragovic. Al jugador de li acaba el contracte temporal que tenia amb el club que ja ha decidit que el seu substitut sigui Erik Murphy, fins ara a l'Skyliners de Frankfurt i amb la doble nacionalitat americana i finlandesa per la qualcosa no ocupa plaça d'extracomunitari.

Joan Peñarroya, en l'habitual prèvia a la sala de premsa del Nou Congost, ha declarat que no dubta "gens ni mica" del compromís de Dragovic fins el darrer dia, tot i que no ha valgut confirmar que marxi ni qui serà el seu substitut: "sí, alguna cosa sé, però diumenge ja hi haurà notícies". Per al partit a Lugo la possible novetat és la de Jakis Gintvainis que ja s'ha entrenat tota la setmana amb el grup sense problemes i Guillem Jou, tot i que viatjarà no jugarà per culpa d'una sobrecàrrega a la cama dreta que ja el va deixar sense participar en el matx davant el Reial Madrid. D'altra banda, Ryan Toolson ha tingut molèsties en els darrers dies als abductors però es confia que estarà disponible per plantar cara al Breogán.

Peñarroya ha destacat que el conjunt gallec té "una dinàmica molt diferent si comparem a fa un mes i mig, quan el vam guanyar. Ara porta 4 victòries en els darrers 6 partits i l'ambient al seu pavelló és similar a la del Congost. És una pista molt complicada".