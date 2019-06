El Joventut sembla que s'apuntarà a l'Eurocup i no seria rival manresà a la Lliga de Campions

El Baxi Manresa encara ho ha de fer oficial, però tot sembla indicar que s'inscriurà a la Lliga de Campions de la FIBA, competició per a la qual està classificat com a vuitè de la lliga Endesa. La seva presència a la competició europea auspiciada per la federació internacional és segura, però faltava saber si els equips que han quedat per damunt a la classificació optaven per jugar l'Eurocup, el segon torneig continental organitzat per l'Eurolliga, o també preferien la Champions.

Segons va explicar ahir el periodista de RAC1 Marc Mundet, un d'ells, el Divina Seguros Joventut, formalitzarà a final d'aquesta setmana la seva inscripció a l'Eurocup, per a la qual ja s'havia apuntat prèviament, en cas de classificació esportiva, fa pocs dies. Per tant, els badalonins no seran rivals dels manresans a la Lliga de Campions, com probablement tampoc no ho serà l'Unicaja, que aspira a entrar a l'Eurolliga i que, per tant, busca la victòria a l'Eurocup. Caldrà veure què decideix el Tecnyconta Saragossa quan quedi eliminat, si és que no dona una sorpresa absoluta, guanya la lliga i és convidat a l'Eurolliga. En tot cas, tot sembla indicar que Baxi i Tenerife jugaran la Champions, la prèvia de la qual podrien jugar conjunts com l'Andorra.