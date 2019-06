El Baxi estaria negociant amb Salva Maldonado

Avui podria ser el dia definitiu en què Joan Peñarroya es converteixi en nou entrenador del San Pablo Burgos. El club castellà va convocar ahir al vespre, cap a quarts de nou, els mitjans de comunicació locals per parlar de la planificació esportiva. En la roda de premsa de la campanya d'abonats, que es va fer dimarts, es va avançar que aquesta seria la temàtica d'aquesta compareixença, i podria ser el moment indicat per anunciar el nou entrenador. La roda de premsa és a les 12.15 hores.

De fet, ahir el portal web Encestando va publicar a les onze de la nit que l'acord ja és un fet i que el Baxi, a més, estaria negociant el fitxatge de Salva Maldonado com a relleu. El Burgos li havia plantejat un termini per contestar, que finalitzava a principi de setmana, i sembla que els dos o tres darrers dies s'han fet servir per tal d'acabar de tancar l'acord en tots els sentits, no només en el monetari. Es desconeix quin serà el tempo de l'operació. El més lògic seria que el Baxi donés a conèixer primer la desvinculació del tècnic, ja que encara hi té, o hi tenia, contracte, i després el San Pablo anunciï la seva arribada. Perquè això passi, el Manresa hauria de dir alguna cosa abans del migdia.

Epifanio ja ho sap tot

La víctima col·lateral de l'arribada de Peñarroya a Burgos és el seu fins ara entrenador, Diego Epifanio. Nascut a la mateixa ciutat, el jove tècnic de 41 anys va agafar el CB Miraflores a la LEB Or després d'haver estat segon entrenador durant vuit anys del CB Tizona, o Autocid Burgos, l'equip que havia aconseguit l'ascens esportiu dos anys seguits a l'ACB però que no l'havia pogut formalitzar per les exigències econòmiques i d'infrastructures de la lliga. El 2017, després de dues temporades, Epifanio va portar l'equip de la seva ciutat a l'ACB després d'un play-off contra el Palència, en un derbi castellà. Tot i començar amb set der-rotes seguides en el debut a la Lliga Endesa, va mantenir l'equip el segon any i aquesta temporada l'ha deixat en un meritori onzè lloc, amb un tram final de lliga brillant, amb incorporacions com Suton, Benite o Augusto Lima. Fins i tot va aconseguir vèncer Peñarroya al Congost, tot i que aquest l'havia der-rotat al Coliseum en la primera volta.

Durant les últimes setmanes, el club gairebé no s'hi ha dirigit i s'ha assabentat per la premsa de les negociacions amb Peñarroya, mentre dirigia un campus a pocs metres, al pavelló del Plantío. Quan es va adonar que no el volien, va negociar amb el Breogán, equip al qual entrenarà ara. Les ganes de fer un salt de qualitat són les que ha portat el president del club, Félix Sancho, a fer un canvi en la política esportiva que avui hauria d'explicar.

Entrada i sortida

Durant la presentació de la campanya d'abonaments d'ahir també hi era el director esportiu del Baxi, Román Montañez, força ocupat responent el telèfon mòbil durant l'acte. Un cop es confirmi la marxa de Peñarroya, el club manresà no hauria de trigar gaire temps a tenir nou tècnic per tal de planificar correctament la nova temporada. L'únic fitxatge fet fins ara, el del base Dani Pérez, era consensuat amb Peñarroya. El nou, si és Maldonado, s'hi haurà de posar amb força rapidesa.