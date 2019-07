Així està a dia d'avui la plantilla del Baxi Manresa

Román Montañez, director esportiu del Bàsquet Manresa, també va tenir la seva participació en la presentació del nou entrenador, Pedro Martínez, i per exposar en quina situació està la plantilla ara com ara. Del tècnic va dir que «li donem les gràcies per escoltar-nos i acceptar la nostra proposta. Mirarem, des del club, de donar-li les millors eines i de gaudir junts de la temporada».

De moment, a la plantilla hi ha l'alta segura del base Dani Pérez, que arriba del Delteco, i la sortida del pivot Cady Lalanne, que ja ha acceptat una oferta d'un equip de la lliga de Corea del Sud. Hi ha un cas damunt la taula, a més, que és molt probable que es resolgui els propers dies. Es tracta de qui ha estat el capità del Manresa en el darrer curs, Álvaro Muñoz. Ell tindria sobre la taula una oferta important, per tres temporades, del Monbus Obradoiro. L'ala de 28 anys, sortint de la banqueta, ha fet una molt bona campanya. Acaba contracte i quedarà lliure si el Baxi no acudeix al dret de tempteig per retenir-lo. Preguntat directament per Muñoz, Montañez va explicar que «hi ha jugadors que, amb les seves actuacions, es revaloritzen. En aquesta lliga els diners sí que decideixen molts coses i poden marcar fins on podem arribar».

Del 5 al 7 de juliol es quan els clubs que desitgen fer els fitxatges de jugadors no renovats han de fer arribar les seves ofertes. Quan es presenta l'oferta, el club d'origen (en aquest cas el Manresa) té un termini de 5 dies per poder igualar la quantitat econòmica presentada. Si ho fa, el jugador es queda; en cas contrari, canvia d'aires.

A més de Dani Pérez, el Baxi té set jugadors més amb contracte en vigor: són Ryan Toolson, Iffe Lundberg, Guillem Jou, Yankuba Sima, Pere Tomàs, Jordan Sakho i l'ala-pivot Paco del Águila, que en la temporada passada va estar de vinculat al Barberà. A més a més hi ha el base Dani Garcia, que ja fa unes setmanes Montañez va explicar que seria de nou cedit a un equip de la LEB Or. De tots els jugadors en contracte, l'home que podria rebre més propostes per marxar, teòricament, és el danès Iffe Lundberg, tot i que la intenció clara del club és intentar que es mantingui al Manresa.

D'altra banda, el Baxi ha de saber dijous el grup que li correspon a la Champions League, torneig de la FIBA que disputarà aquest curs. Seran la majoria, si bé algun pot dependre encara d'algunes de les eliminatòries prèvies. El grup és de 8 equips i els 4 primers són els que passen a la fase següent. No se sap encara la data d'inici de l'ACB, si serà el cap de setmana del 21-22 o el 28-29 de setembre.