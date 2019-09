Eulis Báez i Dulkys passen revisió mèdica

Durant aquest cap de setmana, els dos darrers jugadors del Baxi Manresa en arribar han passat la revisió mèdica pertinent abans d'incorporar-se al grup de Pedro Martínez. L'ala pivot dominicà Eulis Báez ha tingut uns dies de vacances després d'haver arribat del mundial de Xina. Per la seva banda l'escorta lituà Deividas Dulkys ha estat contractat amb un fitxtage temporal per suplir Ryan Toolson que encara s'està recuperant de la seva lesió a l'esquena i no arriba temps per jugar el primer partit, el dimecres 25 contra l'Unicaja, al Congost. El darrer amistós del Baxi serà aquest proper dissabte al migdia, a Utebo (Saragossa), davant de l'Iberostar Tenerife, el nou equip d'Iffe Lundberg, fins la temporada passada a l'equip manresà.