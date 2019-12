Sergi Vidal anuncia la seva retirada als 38 anys

L'aler català Sergi Vidal ha anunciat aquest dimarts, als 38 anys, la seva retirada del bàsquet professional, després de 20 temporades en què ha jugat en vuit equips diferents i ha guanyat deu títols.

"Després d'un temps meditant, ha arribat el moment. He decidit penjar les botes i deixar la pràctica de l'esport professional. Han estat 20 temporades plenes de felicitat, sacrifici, esforç i dedicació plena al que més m'ha agradat fer a la vida, jugar al bàsquet", ha explicat en un carta publicada a les seves xarxes socials.

L'aler, de 1,98 metres, ho deixa després de conquistar dues Lligues ACB amb el TAU Ceràmica (2002 i 2008), quatre Copes del Rei (amb el TAU en 2002, 2004 i 2006 i amb el Reial Madrid en 2009) i altres quatre Supercopes d'Espanya amb el TAU (2005, 2006, 2007 i 2008).

Vidal també ha militat al Joventut de Badalona (en dues etapes), Laguna Aro GBC, Unicaja, Breogán, Fuenlabrada i el Baxi Manresa. En aquests dos últims equips, ho ha fet aquest any amb contracte temporal, després de recuperar-se d'una operació de genoll, però el seu físic ja ha dit prou.

"Ho deixo sentint-me molt estimat i amb la satisfacció d'haver donat sempre el meu cent per cent, haver defensat amb orgull cadascuna de les samarretes que he vestit i haver anteposat les necessitats de l'equip a les meves, intentant sempre ser un bon company, professional i ser-hi per el que fes falta", resumeix.

El jugador badaloní es retira després de completar 641 partits a l'ACB, on ha anotat 4.087 punts, repartit 1.189 assistències i capturat 1.686 rebots.

Per Vidal, comença ara "una nova vida plena de reptes i projectes personals" que afronta "amb les mateixes ganes i passió que ho va fer aquest noi de Badalona amb destinació a Vitòria, passant per Madrid, Sant Sebastià, Màlaga, novament Badalona, Lugo , Fuenlabrada i finalment Manresa ".

"No és un comiat, bàsquet, és un fins aviat!", conclou Sergi Vidal, que s'acomiada donant les gràcies en català, castellà, basc i gallec: "Moltes gràcies, muchas gracias, eskerrik ascko, moitas grazas".