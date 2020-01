El Baxi Manresa es juga a les 20h la classificació per als play-off de la Champions sense Cvetkovic, que no està inscrit a la competició, Ryan Toolson (encara lesionat al peu) ni un David Kravish que ahir es va quedar a Manresa per una decisió pròpia acceptada pel club. En aquest article podràs veure el seguiment del partit quart a quart.