Rendició manresana a Flandes (85-72)

Increïble, gairebé inexplicable. El Baxi Manresa que fa només unes setmanes tenia una mentalitat forta, que encadenava victòries, va oferir ahir la desfeta més impressionant de la temporada, la que suposa a més la cinquena derrota consecutiva, entre lliga i Champions. Des de la maleïda passa de grip que va coincidir amb el partit a Ankara que es va afrontar amb tan sols 7 jugadors, el Manresa no ha pogut guanyar. Però és que ahir semblava impossible perdre. I és que, faltant quinze minuts de partit, els de Pedro Martínez dominaven per un 40-58 que semblava irremuntable per a l'Oostende. Però l'entrenador de l'equip flamenc, Dario Gjergja, va forçar dues tècniques i l'expulsió. El cop d'efecte va sortir rodó al croat, perquè va ser un estímul per als seus homes, mentre el Manresa es va anar enfonsant a la misèria per perdre per tretze punts (85-72). Un parcial brutal, de 45-14, que va servir per classificar el Filou Oostende per als play-off. El Manresa encara s'ho haurà de guanyar.

A la baixa sense data de retorn de Toolson (el peu encara li fa mal, és el que asseguren al club), ahir s'hi va afegir l'absència de David Kravish, que no va viatjar temorós de tenir problemes amb la documentació de residència, encara no definitiva, tal com el Manresa va acabar explicant. Tot i així, el partit estava guanyat. La feblesa de mentalitat és el que més preocupa; caldrà veure si ahir va ser un episodi aïllat, lamentable, o bé és que l'equip ha perdut el seu encaix. El partit contra el Reial Madrid va ser ben complet i el Manresa s'hauria d'agafar a les bones sensacions per recuperar l'ànim, a Europa i a l'ACB.

Pel que fa a la Champions, ahir no es va aconseguir la classificació per als play-off però encara és a l'abast. La forma més directa és guanyant el proper dimecres, al Nou Congost, el Dinamo Sàsser en la jornada final del grup A. Si el Baxi guanya serà tercer i entrarà als play-off, tot i que sense el factor pista a favor a les eliminatòries. Però si perd pot quedar eliminat, ja que dependrà d'altres resultats sobretot de l'Unet Holon.



Del festival als despropòsits

El partit d'ahir va tenir moltes cares. Un Baxi poc tens en el primer quart, que no defensava darrere, veia com l'Oostende s'inflava i guanyava per 9 punts (27-18) en finalitzar aquest primer quart. Per remuntar calia un compromís per aturar el poder físic dels belgues. Havia de ser objectiu de tot el grup, de tot l'equip, però el que calia era que aparegués en cada jugador. I el Baxi, i el seu entrenador Pedro Martínez, van tenir la sort que la implicació va ser absoluta durant el període previ al descans, amb un parcial de 7-25 que va capgirar del tot la dinàmica. Per desgràcia, però, no seria el darrer parcial destacat ni tampoc el més engruixit de la nit al pavelló d'Oostende.

En començar el tercer quart, els manresans vencien per 9 punts amb un 34-43 i tot rodava d'allò més bé. Els nervis s'estaven apoderant dels locals i va ser aleshores, amb 40-56 al marcador, quan l'entrenador va forçar la seva exclusió, a manca de 15 minuts per acabar. El Manresa es posava divuit punts amunt, amb un 40-58 que va ser el punt més alt pel que fa a la diferència i el principi de la desfeta, imprevista.

Abans d'arribar al darrer període, l'Oostende ja es va acostar fins a 57-60. Només Luke Nelson havia fet una cistella i va ser ell qui, malgrat errar dos tirs lliures, va aconseguir un 57-64 en un dia nefast de Dulkys en el llançament. El darrer instant del Baxi al davant va ser a manca de set minuts amb un 65-66 convertit per un veterà com Eulis Báez que no va poder acabar d'encomanar més serenitat als companys. A partir d'aquí, ensorrament absolut, amb l'Oostende anotant per dins i també per fora, amb un 73-70 com a última alenada manresana.