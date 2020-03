Baxi Manresa-Coosur Betis: segueix el quart a quart del partit

El Baxi afronta un duel important contra un rival directe a l'hora de començar a lligar la salvació.



Resultat i joc escarransits (12-12, final del primer quart)

Les defenses s'han imposat clarament en els primers minuts del partit. En quatre minuts, tot i els triples de Whittington i Magarity, el públic estava més centrat en els cops de colze de Slaughter a Cvetkovic que en res més i el joc era lent i amb poca intensitat (5-5). L'encert no arribava en el tir exterior en cap dels dos equips, que anaven sumant amb comptagotes. Kravish era qui treia més partit de la situació, amb set punts dels deu del seu equip (10-9), tot i que el vuitè punt de Whittington, amb dos triples, ha obligat Pedro Martínez a demanar temps mort (10-12, a 2.22). Però el joc no ha millorat gens i, fins al final, tot de pèrdues de pilota amb mals llançaments, passes i dobles han conduït a un final amb un sol bàsquet, de Mitrovic, que ha igualat el duel a 12.



En evolució positiva (37-35, final del segon quart)

El segon període ha començat molt millor, amb tres triples seguits, de Pere Tomàs, Nacho Martín i Cvetkovic (18-15). Però en general el joc continuava sent molt travat i amb falta de fluidesa per totes dues bandes. Davant de la falta d'encert local i del fet d'haver entrat en bonus, Curro Segura ha situat una zona 2-3. Els andalusos s'han agafat a l'encert de Green (20-24), però un triple de Jou ha capgirat el resultat (25-24). De tota manera, un 2+1 de Jordan i un bàsquet de Green han fet parar el partit amb 25-29.

El Baxi ha reaccionat de la mà de Kravish i d'un triple de Magarity (32-31), seguit d'un 2+1 no completat de Green. El partit agafava velocitat de creuer abans del descans i Dulkys ha donat el màxim avantatge als locals (37-33) amb un triple, reduït al final per la qualitat de Green (37-35).