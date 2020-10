El Fuenlabrada fitxa el jamaicà Thompson abans de rebre el Baxi

L'Urbas Fuenlabrada, que rebrà el Baxi Manresa aquest dissabte a les sis de la tarda al pavelló Fernando Martín en partit de la sisena jornada de lliga, ha anunciat aquest dijous una nova contractació. Es tracta del pivot jamaicà de 27 anys Shevon Thompson, que rellevarà Robert Upshaw, que havia de ser l'interior de referència del conjunt de Paco García però que ja no va ser convocat en l'últim partit i ha estat tallat per la seva actitud i per no estar en forma.

Thompson, la nova contractació, no té experiència a la Lliga Endesa però sí en partits contra el Baxi. La temporada passada s'hi va enfrontar dues vegades amb la camiseta del Filou Oostende, el seu anterior equip. En la primera, va perdre al Congost per un rotund 85-58. Hi va anotar 13 punts i va capturar 7 rebots. En el segon duel, a Bèlgica, va contribuir amb 16 punts i 12 rebots, amb 20 de valoració, al triomf de l'Oostende per 85-72, un resultat que va contribuir decisivament a l'eliminació dels bagencs.

El director esportiu del Fuenlabrada, Ferran López, ha explicat que "és un pivot gran, sobri, i sobretot, efectiu. Agafa molts rebots, té molta envergadura i presència a la zona, sense ser un gran taponador, però sempre està ben col·locat. Amb aquestes virtuts, va ser el màxim rebotador de la Champions la temporada passada. En atac, té un bon ganxo d'esquerra i finalitza bé les accions amb pilota doblada". S'espera que Thompson ja pugui debutar aquest dissabte.