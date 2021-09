La Sala de plens de l'Ajuntament de Manresa acollirà aquest dilluns al vespre, a partir de les 19 h, una recepció oficial per reconèixer el Baxi Manresa pel seu triomf a la Lliga Catalana. El club del Nou Congost va sumar ahir el seu tercer títol català, 22 anys després del darrer, en superar per 81-70 el Barça. A l'acte d'avui és previst que hi intervinguin Marc Aloy, alcalde de Manresa,

Antoni Massegú, regidor d'Esports, Josep Sáez, president del Bàsquet Manresa, Guillem Jou Coll, capità de l'equip, i Pedro Martínez, l'entrenador.