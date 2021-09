Ni que sigui amb un percentatge baix, que de moment no arriba ni a la meitat, el retorn del públic a les pistes de bàsquet farà canviar el desolador paisatge que els pavellons han ofert en l’últim any. La diferència entre jugar a casa i fer-ho a fora va disminuir dràsticament en el curs anterior, ja que la pressió d’enfrontar-te als crits de l’afició rival i a l’ambient, que sempre influeix en els jugadors i els àrbitres, no existia.

En la pretemporada ja s’ha pogut veure que, ni que hi hagi poc públic, es pot fer molt soroll. De moment, el fet que només pugui entrar el 30% de persones al Nou Congost provocarà que calgui fer sortejos per veure qui entra i qui no. Tant de bo, durant la campanya les mesures es puguin anar relaxant, senyal que tot millora.

Un altre retorn serà el de la Lliga de Campions a territori manresà. El Baxi té un grup molt complicat per arrencar, amb tres adversaris temibles. El Hapoel de Jerusalem, club ric, s’ha reforçat amb un exnúmero 1 del draft, Anthony Bennett, i també amb un ex del Gran Canària, Sean Kilpatrick. El Pinar Karsiyaka turc és el vigent subcampió, després de caure en l’última final contra el San Pablo Burgos, i el prepara un històric de les banquetes europees, Üfük Sarica. Per la seva banda, l’Stal Ostrow, de la creixent lliga polonesa, serà el primer visitant manresà, el 6 d’octubre. El primer de grup i passa i el segon i el tercer hauran de disputar una eliminatòria per accedir a la següent fase.