El Baxi Manresa ha perdut per 98-91 el primer partit de la Lliga Endesa a la pista d'un Casademont Saragossa que ha estat superior a la pintura. Tot i la gran actuació de Sylvain Francisco (24 punts i 27 de valoració), els bagencs han estat tou en defensa i entre Waczynski, McLean, Okoye i Mobley han segellat el triomf del conjunt de Jaume Ponsarnau.

Escapada del Baxi sufocada pels locals (22-20)

El començament del partit, amb Berzins i Moneke a l'equip inicial i amb Dani Garcia fora de la convocatòria, ha arribat amb dos mals atacs locals i amb dues accions per a Bako, de les quals el belga ha tret un punt de tir lliure. Moneke ja havia capturat tres rebots en aquests instants i havia anotat en una d'aquestes captures (0-3), però el desencert era absolut, sobretot per als aragonesos. A més, Hlinason cometia la segona falta abans que Dani Pérez anotés de tres (0-6). Era Javi García qui estrenava el compte del Casademont i, tot seguit, Berzins també cometia la segona falta després d'una errada de Bako sota la cistella (2-6). Tot seguit, el mateix Dani Pérez també errava dos tirs i Javi García acostava fins al 4-6 abans de l'equador del període.

Els manresans han aconseguit llavors un parcial de 0-7 després d'un 2+1 de Guillem Jou i de l'entrada en la posició de base d'un Sylvain Francisco elèctric, amb un robatori i dos bàsquets consecutius (4-13). El Casademont ha intentat reaccionar, amb dos bàsquets seguits per evitar la primera escapada, però el mateix Francisco ha respost amb un alley-hoop cap a Bako, que havia tornat en el lloc d'un Sima amb un cop al llavi (8-15). Els aragonesos han reaccionat de la mà d'Okoye. Entre ell, una penetració de San Miguel i un triple de Mobley han igualat el duel a 15 punts. Tot tornava a començar. Steinbergs, per davant de Maye en la rotació, ha tret partit d'un servei de fons de Dani Pérez (15-17). S'ha entrat aleshores en un carrusel de veterans, amb una altra safata de San Miguel i un triple, tot seguit, de Rafa Martínez (17-20, a 56 segons). Radoncic ha anotat dos tirs lliures, però Dani Pérez no ha aprofitat una situació tot sol a sota la cistella i un triple d'Okoye ha donat el primer avantatge als locals per tancar el quart (22-20).

Fent la goma (47-41)

El segon quart ha començat amb una pèrdua i un air-ball de Thomasson seguit d'un altre triple d'Okoye (25-20). El duel va entrar en una fase d'imprecisions, des d'un tir lliure errat per Bako (25-21) a la incapacitat dels àrbitres per veure unes passes de McLean, que ha donat el màxim avantatge als seus (27-21) abans de la tornada de Francisco a pista. L'equip aragonès ja buscava el joc interior sense manies i novament Okoye ampliava la diferència fins al 29-21. Pedro Martínez aturava el partit, però Sima perdia la pilota posterior i Radoncic treia un 2+1 que provocava que el Saragossa passés dels deu punts d'avantatge (32-21). Per sort, Jou reaccionava amb un triple lateral i Moneke anotava tot seguit, tot i que no hi havia manera d'aturar Radoncic (34-26). que es mereixia una tècnica per retenció de pilota que no li acabava caient.

En aquest moment ha reaccionat Thomasson, amb dos bàsquets seguits que acostaven el Baxi fins al 36-31, respost per un encert d'Aleix Font i per una esmaixada errada per Okoye amb tot a favor. El mateix exjugador del planter del Barça tornava a encertar i recuperava els deu punts (41-31). Els manresans erraven, però els salvava els rebots en atac (6), un d'ells completat per Moneke (41-33, a 2.52). Maye debutava tot seguit, Hlinason errava un tir clar i Francisco responia amb un triple (41-36). Waczynski també encertava de tres, però Francisco hi tornava amb el seu desè punt, amb dos encerts des de la línia de tres (44-39). Novament Waczynski anotava un tir lliure i Bako, per segon cop, errava un bàsquet fet a sota la cistella, tot i que després recuperava la pilota. Tres punts més de Waczynski, amb alguna enganxada amb el contrari, allargava l'avantatge fins al 47-39, reduït al final per dos tirs lliures de Rafa Martínez (47-41).

Defensa de vidre (76-65)

Tot i els bàsquets de Vanwijn i McLean a l'inici del tercer quart, entre un triple de Dani Pérez i dos tirs lliures de Bako han deixat el resultat en 51-45, ampliat en un punt per Mobley. Per sort, Dani Pérez estava encertat des del triple (3 de 4) i comprimia fins al 51-48, però Beko perdia un rebot clar en atac i permetia la cistella de Vanwijn a 7.15 (54-49). El partit estava situat en un punt en què un parcial de qualsevol de les dues bandes es podia notar, però no arribava. Al tir lliure de McLean responia Sima amb el mateix (55-50). Però Mobley, que anava apareixent periòdicament, encertava des de tres punts i Okoye tornava a recuperar els tres punts per als locals després d'una mala passada del pivot gironí (60-50).

A la sortida del temps mort, Maye feia un bon moviment, però un mal tir i Mobley tornava a castigar des de la línia de tres (63-50). Thomasson aturava el cop responent des de la mateixa distància, però el ritme era aragonès i Okoye encertava des del pal baix (65-53). Thomasson tornava a trobar l'encert des de la distància, però el Casademont trobava que les entrades cap a la zona li donaven rendiment i Mobley (9 punts en el quart), tornava a portar la distància a més de deu punts (67-56). Els triples mantenien en el partit el Baxi, amb un altre de Francisco (67-59, 11 de 23 des de la llarga distància), però la defensa seguia fallant. Berzins cometia la tercera falta i Javi García impedia la remuntada (69-59). Francisco arribava als 15 punts i després feia un gran tap, però llavors fallava un tir i Sima cometia una falta absurda estant en bonus que permetia Radoncic a posar el 71-61. A sobre, Francisco perdia la pilota i Radoncic segellava Maye i treia una falta a Bako que possibilitava el 73-61. El Baxi estava molt perdut en atac, però un parell d'errades locals permetien a Rafa Martínez tornar a situar els deu de dèficit a 1.01 (73-63). Però Berzins quedava atapat en un bloqueig i Waczynski castigava de tres (76-63). Moneke reduïa dos punts i el Baxi acabava el quart amb un triple errat per Francisco i havent rebut 29 punts. Massa per guanyar.

Aproximacions insuficients (98-91)

El quart final començava bé, amb una esmaixada de Bako i després amb un 2+1 del mateix jugador belga, amb tir lliure errat, que treia la quarta falta a Hlinason (76-69). Waczynski (13 punts) seguia fent molt mal en tirs a mitjana distància, però Rafa situava el seu equip a sis punts amb un triple lateral (78-72). El Baxi tenia opcions, però no mentre no pogués aturar un Waczynski imparable i les bones accions del sobri McLean (82-72, a 7.30). A més, Jou feia falta en atac i els bagencs seguien sense ajudar amb la defensa la possibilitat que en atac es pogués remuntar. L'únic punt positiu era que encara faltaven gairebé set minuts per al final. A més, Rafa anotava de tres des del mateix lloc (82-75), pero Jou no feia el mateix tirant sol, amb la possibilitat d'haver situat l'equip a quatre punts. De tota manera, entre Moneke i Francisco, aquest amb un 2+1, donaven esperança fins al 84-80 amb cinc minuts encara per jugar, però McLean, amb un 2+1, i una altra aparició de Mobley tornaven a tancar la porta (90-80).

Francisco intentava contestar amb un tir lliure, però Mobley estava llançat i superava Steinbergs amb una gran penetració (92-81). Encara faltaven més de tres minuts, però Moneke només anotava un tir lliure i Thomasson errava un contraatac. Hi havia deu punts de diferència (92-82) i faltava 2.48. Moneke iniciava l'intent amb dos tirs lliurs (92-84) amb un Baxi que jugava amb dos bases, però entre Bako i Steinbergs no tancaven un rebot i Okoye esmaixava (94-84). Francisco tornava a anotar llançant-se contra la defensa. Steinbergs, ara sí, capturava el rebot i Moneke n'agafava un en atac que li donava dos tirs lliures. El nigerià els anotava i reobria el duel (94-88, a 1.24).

En la següent acció, el trap no funcionava i McLean treia una falta a Maye. Anotava un tir lliure, però el Casademont capturava fins a tres rebots en atac amb 95-88 i Okoye disposava de dos tirs lliures per sentenciar que ha anotat (97-88, a 42 segons). A sobre, Steinbergs perdia la pilota següent. Moneke feia falta a San Miguel, que en fallava un (98-88, 15 segons). El triple final de Francisco, tot i la seva errada final, va servir per tancar el seu partidàs (98-91).