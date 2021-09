dkjddjdjjdjdd

Perdent la força inicial (17-22)

El partit ha començat bé per a un Yankuba Sima, ahir titular que, tot i cometre la primera falta del partit, també ha anotat els tres primers punts amb un 2+1. Moneke hi afegia després un bàsquet a cistella passada, però el València empatava amb un triple de Dubljevic i un bàsquet de Puerto (5-5, a 7.10). El Baxi, amb Francisco des de l'inici pels problemes físics de Dani Pérez, Berzins errava dos triples i una esmaixada, però el base francès avançava l'equip amb una transició ràpida i safata (7-5). El primer avantatge taronja arribava amb un tir de tres de Dimitrijevic, però ha durat poc. Berzins, ara sí, la clavava de tres i Francisco robava una pilota per posar el 12-8.

Pedro Martínez ja havia iniciat la primera rotació de l'equip, amb l'entrada de Dani Pérez per primer cop. Puerto reduïa el desavantatge del seu equip amb dos tirs lliures. El partit era de moltes pèrdues, quatre pels locals i sis pels visitants en només sis minuts de joc. El València s'obcecava una mica massa en el tir exterior i Maye castigava després de dos rebots ofensius seguits de Bako. Labeyrie, ara sí, trobava la llarga distància (14-13) i el pivot belga dels manresans cometia la seva segona falta, aquesta en atac sobre Claver. A més, Dimitrijevic capgirava el marcador amb un tir curt (14-15). Dani Pérez i Rafa Martínez erraven dos triples de manera consecutiva i Labeyrie, novament, arrencava una falta a Maye i convertia un 2+1 per donar el màxim avantatge als seus (14-18, a 1.25). El Baxi estava erràtic en les accions ofensives i, novament Labeyrie, anotava des d'un lateral i obligava Pedro Martínez a demanar temps mort (14-20, a 54 segons). El parcial era de 2-12. Francisco tornava a la pista i deixava petja amb un triple en acció individual (17-20), però cometia falta a quatre segons i permetia que Dimitrijevic anotés dos tirs lliures (17-22). Ferrando cometia una falta assumible perquè el seu equip no estava en bonus i el Baxi perdia l'última jugada en un servei de banda de Jou.