L'Stal Ostrów Wielkopolski ha derrotat el Hapoel de Jerusalem (76-65) en el partit que ha completat la tercera jornada del grup D de la Lliga de Campions. D'aquesta manera, els polonesos sumen la primera victòria davant d'un conjunt hebreu que queda en una molt mala posició, últim, sense haver vençut encara i amb només un partit a casa, precisament contra aquest rival, dels tres que falten. Les estadístiques del partit les podeu trobar AQUÍ.

I això que semblava que el partit aniria per una altra banda quan el Hapoel es va avançar de fins a onze punts (11-22) amb una bona posada en escena del seu base Obasohan. Però l'Stal, que encara on havia jugat cap partit al seu pavelló, va aprofitar el fort ambien de les graderies per anar retallant la diferència, arribar a empatar a 32 i accedir al descans amb només dos punts de dèficit (32-34).

El tercer període va ser igualat, però en l'últim un devastador parcial de 16-0 per als locals, que van passar del 54-52 al 70-52 en només quatre minuts i mig, ja va ser decisiu. L'ala Kobi Simmons, autor de 20 punts, va ser l'home que va impulsar la formació del croat Igor Milicic, que visitarà Israel d'aquí a dues setmanes. En la mateixa jornada, el Baxi Manresa intentarà tornar a derrotar el Pinar Karsiyaka, com ja va fer dimarts per 67-72 a Esmirna. Ara queda el Baxi amb tres triomfs, el Karsiyaka, amb dos, l'Stal, amb un i el Hapoel, amb cap. El primer passa directament al Top-16 i el segon i el tercer hauran de jugar un play-in, una eliminatòria al millor de tres partits, el segon classificat amb el factor pista a favor i el tercer, en contra.

De la resta de la jornada de dimecres ha destacat la derrota del Lenovo Tenerife per 80-69 a la pista del Ludwigsburg alemany. AQUÍ hi ha les estadístiques del partit. Amb aquest resultat,els illencs són segons, darrere dels alemanys que sumen el ple de victòries. El grup del Baxi es creua amb aquest, que completen el Dinamo Sàsser i el Prometey. Ahir, en el partit que els enfrontava a Sardenya, els ucraïnesos van vèncer per 79-87.