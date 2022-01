El Baxi Manresa encara té opcions de ser cap de sèrie a la Copa del Rei després de guanyar a Andorra (79-82) en un partit que ha arribat a perdre per setze punts (56-40) en el tercer quart. Un tram final esplèndid de Francisco, autor de 27 punts, un tap sideral d'un Moneke fins aleshores apagat a l'entrada d'Olumuyiwa han sentencat un Andorra que ha tornat a morir quan arribava a la vora del riu. Les estadístiques del partit, AQUÍ.

La defensa porta a l'escapada (14-21)

L'Andorra ha intentat posar intensitat a l'inici del partit i ha obtingut un primer avantatge de 5-2 després d'un triple de Hannah. Al Baxi li costava trobar el joc interior, amb un Moneke que rebia cops de Llovet i un Bako incòmode en el pal baix. Però el nigerià ha tret quatre punts de tirs lliures i aquest fet, unit a la intensificació de la defensa manresana, ha ajudat a una primera escapada. Bako, des de la mitjana distància, Moneke, amb un triple (7 punts), Valtonen, amb una esmaixada, tot i el tir lliure errat, i Maye, amb una penetració, han situat el 9-17, després d'un 0-9 de parcial.

Morgan ha tallat la mala ratxa local amb un triple, però els andorrans tenien problemes en atac i això, unit a una bomba de Dani García i a dos tirs lliures de Sima han situat la màxima diferència (12-21). Un tir a una mà de Nakic ha arreglat una mica el resultat per a l'equip d'Ibon Navarro abans del primer descans.

Crucificats pels triples (47-36)

El segon quart ha començat bé, amb un triple llunyaníssim de Francisco per posar deu punts de diferència (14-24). Però el MoraBanc ha jugat amb molta més intensitat després del triple que Hannah ha anotat a continuació i, tot i un bon bàsquet de Sima, ha despertat Nakic, amb dues cistelles i ha deixat el 23-26. Aleshores ha succeït l'acció que ho ha aturat tot. Morgan ha anotat un triple, però després s'ha lesionat tot sol en una jugada que ha recordat la de Guillem Jou a Las Palmas. Ibon Navarro ha vist com Aliaga li indicava una tècnica per protestar i el tir lliure de Thomasson i un gran bàsquet de Valtonen han situat el 26-31. Però aleshores, Hannah ha anotat de tres, Moneke ha rebut un tap entre Diagne i Paulí i Hannah ha tornat a ficar un triple per capgirar el resultat (32-31). Pedro Martínez ho ha hagut d'aturar.

Però no ha servit de res, perquè l'Andorra anava disparat. Han arribat cinc jugades seguides de tres punts, amb quatre triples consecutius, tres de Crawford i un de Hannah, i un 2+1 de Paulí. Enmig, mals atacs dels bagencs, errades en els tirs oberts, falta de confiança i pèrdues de pilota que anaven encoratjant encara més el MoraBanc. El parcial ha estat de 21-2, el resultat ha pujat al 47-33 i encara hi ha hagut sort d'un triple final de Dani García, que ha tornat a la pista amb dues faltes en el lloc d'un desafortunat Dani Pérez, per tancar el quart amb 47-36. L'Andorra ha fet 8 de 10 en llançaments de tres en aquest període.

Possibilitats de remuntar poc aprofitades (68-57)

El tercer quart no ha començat gaire millor. L'Andorra ha vist que jugar amb intensitat li donava rèdit i ha seguit amb la mateixa dinàmica. Així, entre Noua i Paulí han posat el 50-36 mentre el Baxi perdia confiança en el seu atac. A l'altra banda, Crawford anava disparadíssim i ha anotat dos triples més, amb un total de cinc, que han situat la màxima distància per al seu equip (56-40). Tret de Rafa i Steinbergs, que no havien trepitjat la pista, Pedro Martínez anava rotant sense solució.

L'Andorra ha hagut d'abaixar el ritme per força, perquè no es podia mantenir, i el Baxi ha pogut aturar una mica el temporal amb dos bases i després de dos tirs lliures de Francisco i un triple lateral de Dani García (59-47). El partit no estava perdut, però calia millorar molt perquè el joc d'atac estava lluny de ser fluïd. Així, s'han perdut dos atacs per posar-se a deu punts i en canvi, a l'altra banda, Arteaga ha esmaixat per al 61-47 i Pedro Martínez ho ha hagut de tornar a aturar. El Baxi ha semblat agafar ànims amb un triple de Francisco (62-52), però aleshores no s'ha acabat de fer el pas. A més, una tècnica a Pedro Martínez i un seguit de faltes han permès a l'Andorra trobar la línia de personal, tot i que els del principat erraven tirs i perdonaven (66-54). Paulí donava catorze punts als locals, però un triple de Francisco, que era el manresà més endollat, donava possibilitats abans de l'últim període (68-57).

Canvi tàctic, remuntada a la francesa i un tap impressionant (79-82)

No semblava que el tram final hagués d'anar gaire millor després de tres triples fallats en la primera jugada, però una esmaixada descomunal de Bako, a passada de Francisco, ha fet rebaixar la distància per sota dels deu punts. El base francès era l'home del moment i, després d'un bàsquet d'Olumuyiwa, ha anotat cinc punts seguits, amb un triple, per atemorir la Bombonera (71-64). Tot podia passar, però s'han perdut dos atacs seguits i ni que Maye hagi neutralitzat des de la distància un bàsquet de Crawford (73-67), Diagne ha anotat amb sort, Valtonen ha fet una falta en atac i ha semblat que el Baxi havia deixat passar una bona oportunitat (75-67).

El tècnic ha decidit aleshores jugar sense cincs i amb dos quatres i després amb tres petits. Maye ha errat dos tirs, però Dani Pérez ha robat una bola i Francisco ha encertat un tir de tres i ha provocat en la mateixa jugada la falta de Paulí (75-71). Encara faltaven tres minuts i mig i l'Andorra demostrava que estava atemorit amb dos tirs lliures errats seguits de Miller-McIntyre, que seguia amb zero punts. Thomasson, també desafortunat, no encertava el tir posterior, però el Baxi es tancava bé i Francisco posava el 75-73 tot sol a la contra. L'Andorra fallava dos triples seguits a més de dos minuts i Francisco, tot sol, completava la remuntada amb un altre triplàs a 1.58. 0-9 de parcial.

Després del temps mort, Crawford ha anat fins al fons i ha anotat davant de Bako (77-76). Francisco fallava de tres i posteriorment, el belga esmaixava després que l'Andorra no sabés tancar el rebot. Però Crawford aprofitava la falta d'un tres a l'altre equip per tornar a capgirar el resultat. El partit, però, semblava de Francisco, que anotava de dos i, a més, Hannah fallava un triple. Però Francisco, amb 79-80, també fallava de tres i, amb 18 segons, Moneke salvava l'esmaixada d'Olumuyiwa amb un tap determinant i espectacular. Després, Thomasson rebia una falta antiesportiva de Crawford. El nord-americà encertava els tirs lliures a 6 segons (79-82) i Ibon Navarro demanava temps per preparar la defensa. Els andorrans han intentat cometre faltes sobre Thomasson, però no ho han aconseguit i la victòria ha baixat cap al Bages.

