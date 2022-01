Que a les files del Bàsquet Manresa hi juga aquesta temporada un dels jugadors que més espectacle ofereix a la lliga és conegut. Chima Moneke s'ha posat l'afició a la butxaca per les seves actuacions a la pista (és el segon jugador més valorat de la Liga Endesa) i també pel xou que munta sobre el parquet. Alguns dels seus gestos s'han fet virals, el darrer, el d'aquest diumenge, en la victòria contra el Burgos, quan el nigerià va voler homenatjar Rafa Nadal pel seu triomf a l'Open d'Austràlia.

Quedaven 5 minuts pel final del matx i el Baxi guanyava per 78-59. Moneke va aprofitar una bona acció seva per celebrar-ho fent el gest del servei característic de Nadal, poques hores després que el mallorquí es convertís en ser el tennista amb més Grand Slam al seu palmarès, 21. Un homenatge més dels que va rebre Nadal ahir per la seva gesta.