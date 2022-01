El Baxi Manresa ha aconseguit la tretzena victòria de la temporada a la lliga després de derrotar un Hereda San Pablo Burgos en un molt mal moment per 93-68. Els manresans ja tenien deu punts al final del primer quart i han mantingut les diferències per damunt de la desena de punts, i fins i tot dels vint, durant una bona part de l'enfrontament. Les estadístiques les trobareu AQUÍ.

Inici tranquil i escapada (25-15)

El partit ha arrencat amb un clar domini local. Els manresans han anotat els sis primers punts, amb els dos pivots i amb Thomasson i provocant errades en el tir dels burgalesos. Al primer triple d'Eddie, li va respondre un altre a taula i afortunat de Dani Pérez i el Baxi vencia per 9-3, però amb un ritme de joc fins i tot massa baix pel que acostuma a tenir l'equip. Eddie anotava set punts en el període i Renfroe també trobava espai en una transició per marxar de Sima, que havia rellevat Bako. Però ha fet falta només que el Baxi premés una mica l'accelerador, amb l'entrada de nous elements, sobretot amb Francisco, perquè la diferència cresqués.

Així, el 13-11 s'ha convertit amb un 16-14, després de triples de Thomasson i Dani Diez, però aleshores els manresans han intensificat la defensa sobre Eddie i l'acabat d'entrar Gamble, han col·lapsat la zona i, sense fer res de l'altre món han trobat un triple del base francès i els bàsquets de Sima i dos tirs lliures de Vaulet per establir un parcial de 7-0 i el 23-14. Luke Maye, amb dos tirs de personal més, ha eixamplat la distància fins al 25-14. Només Nikolic, amb un tir lliure, ha pogut trencar mínimament el parcial.

No fa falta gaire per apallissar (49-32)

El segon quart ha tingut més desencert per les dues bandes, tot i un triple de Moneke que ha retornat els 11 punts (28-17). El Burgos ha trobat cinc punts de l'estonià Kullamaee, un dels seus fitxatges de les darreres setmanes, i el Baxi ha mostrat poca fluïdesa en atac, amb dos bàsquets de Bako, un en una esmaixada, però amb bioritmes baixos i amb dificultats per foradar la zona castellana. N'hi havia prou, de tota manera, per mantenir una diferència àmplia (32-23).

La intensitat ha semblant intensificar-se una mica després d'un temps mort dels visitants. Renfroe li ha guanyat l'esquena a Dani Pérez en un servei de banda i li ha tret un 2+1, però dues accions de classe de Thomasson han tornat a posar els deu punts 36-26. S'ha animat aleshores Moneke, amb un bàsquet en transició i recollint un triple de Dani Pérez que no anava enlloc per al 40-29. L'equip adquiria velocitat i el mateix Thomasson provocava una antiesportiva a Kullamaee després de l'instant replay. Ell mateix anotava els dos tirs lliures i posava la màxima distància de tretze punts (42-29, a 3.00), tot i uns tres segons a la zona posteriors. En el tram final del quart, el partit s'ha travat, amb un bon tap de Sima, una tècnica a Francisco per simular, després una falta, la tercera, a Renfroe per compensar, i un tir lliure fallat del mateix Francisco per al 44-32. Abans n'havia errat un Eddie. Per acabar-ho d'adobar, Sima ha robat una esfèrica i ha fet un costa a costa que ha acabat amb teva-meva amb Thomasson i esmaixada (46-32). El Burgos s'estava arrossegant per la pista mostrant la seva condició de penúltim i encara ho ha fet més amb una pilota perduda estúpidament per Nikolic per una pressió de Francisco. Maye i el francès han errat dos tirs, però el mateix base ha provocat la tercera d'un desesperat Nikolic en un darrer minuts etern i amb temps mort per preparar l'última jugada. Aquesta no ha sortit com s'esperava, però ho ha arreglat Francisco amb una safata espectacular, seguida de falta de Salash i tir lliure addicional que també ha entrat (49-32).

Reacció efímera dels visitants (68-52)

El Baxi ha iniciat el tercer quart amb bons bàsquets de Moneke i de Bako, aquest després d'una bona assistència de Dani Pérez, però molt tou a darrere. Ha permès bàsquets fàcils de Nnoko i Eddie i triples de Dani Díez i Kullamaee per al 55-44. Els castellans havien anotat 12 punts en quatre minuts. Thomasson apareixia, però també Nnoko a sota la cistella, ara sense Bako (57-46) i el joc es tornava molt confús i amb bàsquets treballats, com un de Sima per al 59-46, a 5.05. Per sort, quan això passava sempre apareixien un parell de pèrdues i algun tir precipitat dels visitants que, en aquesta ocasió, l'aprofitaven Sima en una transició i Dani García amb un triple per tornar a estirar el resultat fins al 64-46 i provocar el temps mort de Paco Olmos a 4 minuts justos per al darrer descans.

Després de l'aturada, Francisco ha donat l'ensurt amb una torçada de peu sense conseqüències i Gamble ha donat una mica d'aire al seu equip amb dos bàsquets seguits, tot i la bona defensa local. A l'altra banda, el Baxi tenia en pista l'equip menys resolutiu, tot i un bàsquet de bomba de Sima. Dani Díez ha anotat després amb facilitat i un Vaulet sense confiança ha errat l'últim triple obert deixant el resultat en el 68-52.

Passejada fins al final (93-68)

El darrer quart ha arrencat amb la sensació que tot el peix estava venut i que es tractava de no relaxar-se excessivament en els últims minuts. Tot i que Gamble seguia fent mal a la zona amb dos bàsquets seguits, Dani Pérez ha trobat la cistella amb un triple que ha donat calma i després s'ha intensificat exponencialment la defensa. N'hi ha hagut prou per trobar bàsquets de Moneke, Vaulet i Francisco i disparar la diferència fins a la màxima de 21 punts (76-55), amb més de sis minuts per jugar. La victòria estava tan decidida que s'ha assistit a accions com un bàsquet de Bako seguit d'un servei de fons ràpid del Burgos per trobar Gamble tot sol, una acció amb la qual no solen atrapar mai al Baxi. Però ha reaccionat ràpid, amb una internada plena de força de Moneke per a un 2+1 per al 81-59, a 5.11.

En un partit ja decidit, el gran problema aleshores ha estat la lesió de Moneke caient en una contra en què els àrbitres han donat la cistella perquè un defensor del Burgos s'ha penjat del cèrcol. Però ha estat més un ensurt i una pujada de bessó que res greu. Pedro Martínez l'ha rellevat per Steinbergs, que ha respost amb un triple fallat primer, però després acabant molt bé una contra en una acció en què ha rebut falta no indicada (85-62). El partit estava dat i beneït. Nnoko i Kullamaee s'han dedicat a maquillar amb dos bàsquets fàcils. Però Steinbergs i Rafa, aquest amb dos tirs lliures, també puntuaven, amb la qual cosa ho havien fet tots els jugadors de l'equip menys, curiosament, un titular, Valtonen (89-66). En l'últim minut, Sima ha anotat un tir lliure, també ho ha fet Nikolic i Rafa ha tancat una tarda de recital amb un triple llunyaníssim per al 93-68.

