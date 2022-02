El base Dani Pérez i el pivot Yankuba Sima, del Baxi Manresa, han estat convocats per Sergio Scariolo per afrontar els partits que la selecció espanyola disputarà contra Ucraïna la setmana vinent dins la fase de classificació pel Campionat del Món del 2023. La presència de l'ala del València Josep Puerto és la gran novetat del combinat estatal, que manté el gruix de l'anterior finestra de seleccions, amb les absències dels jugadors dels equips d'Eurolliga i la NBA.

Espanya jugarà dijous dia 24 de febrer a Còrdova i el diumenge 27 a Kiev.

Els setze convocats són:

Alberto Díaz (Unicaja)

Dani Pérez (Baxi Manresa)

Ferran Bassas (Joventut Badalona)

Joan Sastre (Lenovo Tenerife)

Francis Alonso (Unicaja)

Josep Puerto (València Basket)

Xabi López-Aróstegui (València Basket)

Joel Parra (Joventut Badalona)

Oriol Paulí (Morabanc Andorra)

Jonathan Barreiro (Unicaja)

Dani Díez (Hereda San Pablo Burgos)

Miquel Salvó (Herbalife Gran Canaria)

Jaime Pradilla (València Basket)

Yankuba Sima (Baxi Manresa)

Rubén Guerrero (Unicaja)

Fran Guerra (Lenovo Tenerife)

El seleccionador espanyol, Sergio Scariolo, ha comentat que "és una llista que continua anant cap el futur. Incorporem un jugador que no havia estat fins ara a les convocatòries de la selecció absoluta com Josep Puerto, que ja porta uns quants mesos actuant amb energia, talent i una millora progressiva a nivell d'experiència en un equip molt bo com el València. La resta són jugadors que continuen en la nostra idea d'introduir nous jugadores que surten de les nostres categories de formació i que s'estan fent un forat a la competició nacional. També hi ha algun jugador que ja ha estat amb nosaltres en altres etapes i anteriors convocatòries, i que creiem que pot continuar aportant. I no hem convocat jugadores més veterans que, a aquestes alçades de la temporada, poden treure més profit amb una setmana de descans o un entrenament diferent amb els seus equips, però es podran incorporar a la selecció a l'estiu",.

Sobre Ucraïna, Scariolo assegura que "és un rival complicat, i des d'aquí enviem una forta abraçada als nostres companys i adversaris, al coach Bagatskis, el seu cos tècnic i els seus jugadors en la situació d'incertesa que estan vivint. Ens hem de preparar perquè és un equip amb molt talent, atlètic, i amb capacitat de tir. Seran dos partits molt complicats, però ens agrada tornar-nos a reunir, tornar a competir i continuar sembrant llavors per al futur de la selecció".

Scariolo també va voler enviar un missatge personalitzat a Carlos Alocén, el jugador del Madrid que s'ha fet una ruptura complerta del lligament creuat anterior del genoll esquerre i es perdrà el que resta de temporada. "Li vull enviar una abraçada i molts ànims a un jugador que forma part de la nostra família i que lamentablement no podrà estar en la convocatòria d'aquest estiu a causa de la lesió. Carlos, sabem que tornaràs amb molta força per ajudar el teu club i també a la selecció".