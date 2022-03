L'emissió per televisió d'aquest dissabte del Baxi Manresa - Fuenlabrada ha suposat una odissea pels aficionats d'ambdós equips. Un cop ha acabat la mitja part, els teleespectadors que el seguien per Movistar TV s'han trobat amb l'emissió d'un reportatge sobre la Copa del Rei que va disputar-se a Granada fa unes setmanes, en lloc del tercer quart del partit.

Les imatges en directe no s'han pogut tornar a veure fins a l'inici del quart temps del partit. El club, per la seva banda, ha assegurat que l'emissió s'ha aturat per una avaria elèctrica, que finalment ha quedat solucionada.

⚠️ Degut a una avaria elèctrica no s'ha pogut emetre per TV part del partit

⏩ El tema s'ha pogut solucionar i s'està reconnectant per tal de reactivar l'emissió



🙏 Disculpeu les molèsties! — BAXI Manresa (@BasquetManresa) 5 de marzo de 2022

Tot i haver-se resolt abans d'acabar el matx, la situació ha indignat els seguidors d'ambdós equips. El partit es trobava en un moment ajustat, en el qual el Fuenlabrada intensificava el seu joc i ha arribat a superar el Baxi al marcador.

Señores de @MovistarBasket @MovistarPlus llevamos 5 minutos del 3er cuarto en el Baxi Manresa-Fuenlabrada y en canal deportes siguen en el descanso,que alguien le de al play por favor! — Marcel (@Marsisberger) 5 de marzo de 2022

@BasquetManresa ens podeu dir si sabeu pq no funciona el movistar x veure el baxi-fuenla? — JesLena 🕊️📀🕷️🐍☁️🌧️ (@frikygh) 5 de marzo de 2022