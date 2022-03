Ningú va dir que seria fàcil i victòries com les d'aquest dissabte al Nou Congost contra l’Urbas Fuenlabrada creen afició, fan equip i demostren que el grup té una missió que a l’agost no tenia encomanada, però que ara es comença a veure factible. El Baxi Manresa ha superat un mal moment contra els madrilenys i ha sumat el seu quinzè triomf: encara li queden dotze jornades i hi ha rivals amb partits pendents que poden escurçar distàncies, però el play-off és cada dia més a prop. I si la parròquia vermella vibra com aquest dissabte, els reptes que es planteja el Manresa fan baixada.

Si algú temia que el Baxi tornés fred a la Lliga després de la llarga aturada propiciada per la Copa del Rei i les jornades de seleccions, no ha trigat gens a admetre que no hi havia motiu per estar neguitós. El Baxi, amb Rafa Martínez en el titular la setmana en la que ha complert 40 anys, i amb Thomasson i Moneke a la banqueta de sortida, ha sigut l’equip intens, agressiu i ràpid de tota la temporada.

Els punts de Sima, les pèrdues del Fuenlabrada propiciades per la defensa manresana i l’entrada en escena dels triples de Thomasson i Franciscohan fet passar el marcador d’un cert equilibri inicial (16-12) al 31-18 al final del primer quart. L’entrada de Moneke en el partit ha donat molta solidesa a la captura del rebot defensiu i a la transició veloç, i Dani Pérez ha dirigit l’equip amb encert.

En el segon quart, l’equip ha tingut algunes oportunitats per obrir un forat realment important en el marcador i, de fet, s'ha arribat a posar amb 15 punts d’avantatge (44-29) després d’una tècnica assenyalada a l’entrenador visitant, Josep Maria Raventós. Després d’un inici erràtic, Maye ha començat a encistellar (12 punts en els primers vint minuts de joc), Sima ha estat fi a les dues cistelles i la màquina del Baxi ha funcionat a bon ritme.

El Fuenlabrada, però, no ha volgut donar el seu braç a tòrcer. Emegano, de qui Raventós ha dit en la prèvia que necessitava un parell o tres de partits per posar-se a to després de sortir d’una lesió, ha demostrat que ni això: en el primer ja va exhibir el gran talent que atresora. I els 13 punts que ha assolit fins al descans -inclosos els que li ha regalat Moneke amb una tècnica que s'ha guanyat en fer un gest xulesc als seus morros- han sigut claus per mantenir els madrilenys a no gaire distància del Baxi en el marcador. De fet, el Fuenlabrada ha guanyat el parcial per 18-19 (49-37 al descans).

La tendència favorable al Fuenlabrada s'ha desaccelerat al mateix temps que el neguit dels qui han seguit el partit per la televisió, ja que una avaria elèctrica ha tallat la transmissió fins a entrar el darrer període. Els de Raventós han portat el partit al seu terreny i el Baxi ha perdut pistonada. Amb un 21-31 de parcial, el partit es s'ha igualat (70-68 al final del tercer quart).

El Nou Congost ha començat a demostrar que és el sisè home del Baxi. Els de Martínezhan vist com el rival s'ha posat per davant per primer cop (76-77) i, fins i tot, s'ha situat amb un perillós 79-83. Dos triples de Dani García i Joe Thomasson han tornat a tombar el partit i, en els darrers dos minuts, el Baxi ha intensificat la defensa al límit per tornar a obrir forat.

Dos triples de Dani Pérez han refermat una victòria que obre un tram de la temporada molt exigent: aquest diumenge, l’equip viatja a Itàlia i dilluns juga contra el Treviso, el mateix rival que dijous visitarà el Nou Congost. I l’altre dilluns, a València en un nou compromís de la Lliga. Ningú va dir que seria fàcil. I no ho serà. Però aquest equip i aquesta afició derriben murs.

