El Baxi Manresa promocionarà durant aquesta temporada la imatge de la ciutat. L'Ajuntament de Manresa ha signat aquest dilluns al matí un conveni de col·laboració amb el Baxi per a la promoció de la imatge de la ciutat, que amb l'equip viatja a totes les ciutats ACB de l'Estat espanyol i, aquesta temporada, també a les dels equips europeus que juguen la Basketball Champions League. L'acte de signatura ha comptat amb l'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, el president del Bàsquet Manresa SAE, Josep Sáez Mateos, el regidor d'Esports, Antoni Massegú Calveras, i el gerent del club, Carles Sixto Figuls. També s'ha signat un conveni per fomentar l'esport base. Les dues subvencions sumen un total de 370.000 euros.

En aquest conveni es reafirma l'especial significació de l'esport del bàsquet a Manresa i l'existència d'un club que porta el nom de la ciutat en la màxima categoria estatal, participant també en competicions europees. Aquesta temporada, l'equip ha participat a la Copa del Rei a Granada, un esdeveniment de gran repercussió mediàtica, i en aquests moments es troba molt ben situat per accedir als play-off pel títol de lliga ACB. A la Champions League, recentment s'ha classificat per als quarts de final i està a només un pas de jugar la Final Four.

El club manresà és, per tant, un important mitjà de promoció i projecció exterior de Manresa, i exerceix també de generador de sinergies positives en els diferents àmbits de l'activitat econòmica de la ciutat. Així mateix, l'existència de l'equip professional es considera fonamental perquè Manresa mantingui la marca de ciutat de bàsquet i segueixi sent un clar referent de la pràctica del bàsquet entre la població escolar i juvenil.

Amb el conveni, l'Ajuntament de Manresa i el Bàsquet Manresa SAE regulen una relació voluntària de col·laboració, segons la qual l'Ajuntament es compromet a l'atorgament d'una subvenció de 240.000 euros per als conceptes esmentats. En les properes setmanes, se signarà un segon conveni, de 130.000 euros, amb la Fundació Foment del Bàsquet, fundació privada sense ànim de lucre que té com a objectius la promoció i difusió del bàsquet a Manresa. A través d'aquesta fundació, el club manresà participa en actes de tot tipus i col·labora amb entitats, activitats i programes concrets relacionats amb el bàsquet i amb aspectes socials. Entre els dos convenis, l'Ajuntament de Manresa destina un total de 370.000 euros anuals al Bàsquet Manresa.