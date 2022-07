La selecció de Finlàndia, amb el jugador del Baxi Manresa Elias Valtonen a les seves files ha guanyat aquest diumenge a la nit a Croàcia (79-81) i ha deixat el conjunt balcànic sense cap possibilitat d’anar al Mundial de l’any que ve.

Els croats haurien passat ronda d’haver guanyat, a causa de la derrota de Suècia contra Eslovènia (81-84) en l’altre partit del grup. De fet, han dominat gairebé sempre, però no han rematat la feina i, a quatre segons per al final, Markkanen ha anotat el triple condemnatori. Bogdanovic ha tingut un tir de tres per vèncer, l'ha errat, però el col·legiat madrileny Fernando Calatrava ha indicat una falta en el rebot de Markkanen a Zubac. El pivot hauria pogut enviar el partit a la pròrroga, però ha fallat els dos tirs a un segon per al final. Valtonen ha acabat amb 8 punts i 9 rebots.

Steinbergs, líder

Per la seva banda, un altre jugador del Baxi, el letó Marcis Steinbergs, ha ajudat amb 2 punts i 3 rebots a la còmoda victòria de Letònia a la pista d’Eslovàquia (60-93), amb la qual ha assegurat la primera posició del seu grup. Per la seva banda, la Bèlgica de l’encara jugador del Manresa, mentre no es digui el contrari, Ismaël Bako ha vist com s’ajornava el partit que havia de jugar a Nis, a Sèrbia, per problemes amb el fluïd elèctric del pavelló.

Pel que fa als dos jugadors del Baxi sotmesos a tempteig, Vaulet juga amb Argentina a Veneçuela la matinada i Sima ho fa també aquest dilluns amb Espanya a Geòrgia, a les cinc de la tarda.