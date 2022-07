L'endemà del fitxatge confirmat de l'escorta de l'Olimpia de Milà, cedit l'any passat al Treviso, Giordano Bortolami, el Baxi sembla que pot haver llançat les xarxes cap al banc de peixos de la Lliga de Campions de l'any passat. Allà, segons una informació del periodista Òscar Herreros, avançada per Luca d'Alessandro a Twitter, hauria trobat el base-escorta estatunidenc Jerrick Harding, que podria convertir-se en el relleu de Sylvain Francisco a la plantilla.

Harding, de 24 anys i 1,85 metres d'alçada, és un jugador esquerrà i anotador que va actuar la passada campanya al Nymburk txec, equip que va quedar fora de la Lliga de Campions en la primera fase. Segons D'Alessandro, el Brose Baskets Bamberg, que podria ser rival del Baxi en la fase de grups de la propera Champions, també estaria interessat en el jugador, però Herreros apunta que els manresans el tenen més a prop.

El jugador de Kansas que, com Bortolami, també es va presentar al draft de l'NBA del 2020 i no va ser triat per cap equip després del seu periple universitari a Weber State, va signar el seu primer contracte com a professional aquell mateix estiu amb el Nymburk. Hi ha jugat les dues últimes temporades, amb dos títols de lliga consecutius.

La temporada passada va fer mitjanes de 18,7 punts, 3,2 rebots i 2,9 assistències a la lliga txeca i de 20,8 punts, 4,7 rebots i 1,8 assistències en els sis partits que va jugar a Europa. Pertany a l'agència You First, de Misko Raznatovic, la mateixa que també representa Bortolani des d'aquest estiu.