El Baxi Manresa segueix reforçant el seu joc interior per a la temporada 2022-2023. Es tracta de Tyson Pérez, un ala-pivot de 26 anys que ha estat al MoraBanc Andorra les darreres 3 temporades. Tot i haver nascut a la República dominicana, té la nacionalitat espanyola i és jugador de formació.

José Miguel 'Tyson' Pérez Balbuena (nascut a Santo Domingo, República Dominicana, el 29 de gener del 1996) arribarà al Baxi Manresa cedit pel MoraBanc Andorra. L'ala-pivot ha estat els darrers 3 anys a l'equip dels Pirineus, tot i que en la darrera temporada no va poder actuar per culpa d'una lesió al genoll. Ja recuperat, fins i tot ha pogut debutar amb la selecció espanyola, on va ser convidat per entrenar amb l'equip aquest mateix estiu.

Xevi Pujol valora la incorporació de Pérez explicant que «és un jugador a qui cal ajudar a recuperar sensacions competitives; durant la seva trajectòria ha superat moltes barreres, té molt mèrit; es pot ajustar molt bé al que busquem i ens pot ajudar a ser competitius».

Trajectòria de Tyson Pérez

2014- 2016 - Club Santo Domingo Betanzos

2016-2017 - Eurocolegio Casvi

2017-2019 - Real Canoe (LEB)

2019-2022 - MoraBanc Andorra