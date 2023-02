El Baxi Manresa rebrà el Bahçesehir turc el proper dimecres, dia 15 de febrer, a les 21 hores al Nou Congost. És la decisió que ha pres la FIBA, i que ha comunicat el club bagenc, després de l'ajornament del duel que havia d'enfrontar els dos conjunts aquest passat dimecres a Istanbul, a causa dels terratrèmols a Turquia i Síria. Tots els partits de les competicions europees de bàsquet que s'havien de disputar a Turquia aquesta setmana havien estat cancel·lats, tot i que Istanbul es troba força apartada, a uns mil quilòmetres, del lloc de la catàstrofe.

Amb aquesta resolució, s'intercanvia l'ordre de partits amb el Bahçesehir. El primer es jugarà a Manresa aquest dimecres i el segon, en territori otomà el 8 de març, que era quan estava fixat al principi el partit del Nou Congost. Amb aquesta decisió, el pas del Baxi Manresa per la segona ronda de grups, coneguda com a Top-16, serà força particular, ja que haurà jugat els tres primers partits a casa i els tres últims a fora, just al revés del que succeirà amb els turcs. Per ara, el Baxi acumula una victòria, contra el Rytas, i una derrota, davant del Bonn. El Bahçesehir ha sumat dues derrotes, a les pistes alemanya i lituana, respectivament.

El Bahçesehir ha pogut programar aquest partit després que la federació turca hagi suspès la Copa, que s'havia de disputar a Konya. Lequip col.legial debutava dimarts contra el campió d'Europa, l'Anadolu Efes, que dijous també va veure com s'ajornava el seu duel a casa contra el Reial Madrid. El Baxi no tenia aquest problema, ja que no afrontava cap altre partit fins al 4 de març davant del Fuenlabrada. Els bagencs van veure com es posposava el partit d'aquest cap de setmana contra el Lenovo Tenerife, ja que els canaris disputen la Copa Intercontinental, i no s'han classificat per a la Copa del Rei de Badalona.

La FIBA també ha decidit intercanviar l'ordre d'un altre partit de la Lliga de Campions, el corresponent al grup L que havien de disputar el Darüssafaka, també d'Istanbul, i l'UCAM Múrcia. Primer es jugarà a terres murcianes, també el proper dimecres, dia 15, i després a territori turc, el 8 de març, al revés del que estava estipulat al principi.