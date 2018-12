Spel Perruquers rep un premi europeu de qualitat empresarial

Spel Perruquers de Berga ha rebut el Premi Europeu de Qualitat Empresarial que lliura l'Associació Europea d'Economia i Competitivitat. El negoci de la berguedana Vanessa Espelt ha estat distingit per ser «un saló de bellesa de reconegut prestigi per les seves tècniques i tractaments únics».

La jove berguedana va recollir el guardó la setmana passada a Madrid, en un acte on es van reconèixer una vintena més d'emprenedors, una iniciativa que pretén reivindicar la qualitat d'empreses que hagin aconseguit resultats competitius, liderar el mercat, millorar els processos R+D o actuar èticament amb la societat i el medi ambient.

Espelt ha mostrat a Berguedà Setmanal la seva sorpresa per haver rebut aquest premi, ja que assegura que no s'ha presentat a cap procés ni tampoc és membre de l'associació que els lliura. «Quan ho vaig saber no m'ho creia», confessava aquesta setmana després de tornar de recollir el guardó. Als 23 anys va posar en marxa el seu propi negoci al carrer General Manso Solà i pràcticament després d'haver obert, L'Oréal –firma reconeguda del sector– va proposar-li entrar a formar part del seu equip. Fa anys que Espelt fa cursos amb la marca internacional, de la qual també és formadora. A banda de treballar dins l'equip d'estilistes de diversos esdeveniments del món de la moda, el cinema i la televisió, també forma part del departament d'investigació de productes de L'Oréal.

Espelt ha volgut donar les gràcies a l'associació per distingir-la amb aquest premi, que a la vegada li proporciona un segell de qualitat del seu establiment. Per altra banda, també agraeix al seu equip de Spel Perruquers la feina i el suport, així com a L'Oréal per comptar amb ella, i a la seva família «pel gran esforç que fan perquè realment pugui dedicar-me al que més m'agrada». Properament, ha avançat, té previst traslladar el seu saló de perruqueria a un nou espai més ampli per continuar oferint el seu servei als clients, als quals també agraeix la confiança.