Ajuntament i entitats omplen l'agenda de les festes amb activitats per a tots els públics

L'Ajuntament de Berga i més d'una vintena d'entitats han programat un calendari d'activitats per aquest Nadal. Les propostes inclouen des d'activitats esportives, infantils, culturals, musicals, solidàries i les pròpiament nadalenques.

Per exemple, quant a les propostes per als infants, s'han programat una vintena d'activitats que inclouen tallers de treballs manuals per aprendre a elaborar elements relacionats amb les festes nadalenques i tallers d'escriptura per redactar la carta dirigida als Reis Mags. A més, hi haurà espectacles d'animació infantil, tardes d'esplai, tardes de contes i, fins i tot, un planetari familiar, entre d'altres. Per Nadal també es donarà continuïtat al taller de skate que es farà al Skatepark del Lledó, del 27 al 29 de desembre. L'activitat és gratuïta i s'adreça als noies i noies més grans de 8 anys.

Un altre dels esdeveniments esportius tradicionals d'aquesta època de l'any és la Cursa de Sant Silvestre. Es tracta d'una prova esportiva de caràcter popular per acomiadar l'any corrent, que també inclourà curses infantils. Les diferents formacions de l'Escola Municipal de Música de Berga també hi participaran activament i oferiran diverses actuacions musicals durant les festes nadalenques. A més a més, es portaran a terme gairebé una desena de funcions dels Pastorets representats per diverses entitats de la ciutat que es faran del 25 de desembre al 13 de gener al Teatre Municipal i al Teatre Patronat. Els patges reials arribaran el 26 de desembre, i els Reis, el 5 de gener.