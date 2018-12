Els comerciants de Berga trien quins llums de Nadal volen per al seu carrer

Berga ja respira l'ambient nadalenc. Com marca la tradició, els carrers i establiments de la ciutat es transformen els dies previs a les festes per incentivar les compres en una de les èpoques més comercials de l'any. A Berga, ja fa uns anys que l'associació de comerciants (dividida en tres eixos) i algunes entitats veïnals són les encarregades d'escollir quin tipus de llums i guarniments volen per als seus barris, i també es fan càr-rec del seu lloguer o compra, mentre que el consistori és el responsable de la seva instal·lació.

A Berga, els carrers amb més llum es concentren al centre neuràlgic de la ciutat (des de la plaça de les Fonts fins a la plaça Doctor Saló passant per tot el carrer Major i la plaça de Sant Pere) i al car-rer del Roser.

Hi ha punts de la ciutat on, per les característiques dels carrers, és complicat instal·lar-hi lluminàries nadalenques. És per això, segons han explicat fonts de l'àrea de Promoció Econòmica del consistori berguedà, que cada eix escull quina ambientació vol per als seus carrers. Per exemple, al carrer Major i vies i places adjacents, s'hi han col·locat enguany prop d'una quarantena de panells lluminosos i s'ha guarnit un arbre a la plaça de les Fonts i el fanal de la plaça de Sant Pere.

Pel que fa a la zona comercial Tres Branques (que inclou el car-rer del Roser, la Gran Via, el passeig de la Pau i la Font del Ros) els seus responsables han optat per adaptar-se a les característiques de cada zona per a la decoració nadalenca. Al carrer del Roser s'hi han instal·lat una trentena de cortines de llum, mentre que als establiments de la resta de zones s'hi han instal·lat arbres de Nadal, ja que no és possible instal·lar-hi llums.

Enguany, tal com ja va explicar aquest diari, l'associació comercial del Vall també ha optat per fer un canvi i deixar els llums penjades a banda i banda dels carrers i substituir-los per arbres de fusta il·luminats a cada establiment associat amb frases de diversos contes populars.

Segons fonts municipals, el cost per al consistori del muntatge i desmuntatge dels llums i la legalització dels seus punts és del voltant dels 16.000 euros, mentre que el pressupost de les associacions i veïns per al lloguer i la compra de llums i arbres de Nadal va a càrrec de cada entitat.