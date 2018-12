Les corals de Gironella i de Casserres celebren demà el tradicional concert de Nadal

Quan falta poc més d'una setmana per a l'inici de les festes nadalenques, les corals del Berguedà celebren, com és habitual, els concerts de Nadal. Demà, diumenge, les agrupacions de Gironella i Casserres oferiran els seus respectius concerts.

Per una banda, la Coral Estel de Gironella, acollirà aquest diumenge un concert nadalenc compartit amb la Coral Santa Maria d'Avià. Les dues formacions presentaran un repertori separadament, format principalment per temes nadalencs. El concert que s'iniciarà a les 6 de la tarda a l'església vella de Gironella es clourà amb la interpretació conjunta de dues nadales.

Per altra banda, el Grup Cantaire Sant Bartomeu el farà a partir de les 6 de la tarda a l'església par-roquial. Al llarg de la tarda desfilaran per l'altar els membres de la coral infantil, els de la coral jove i els de la coral d'adults per interpretar el repertori que han estat treballant els darrers mesos, també amb la temàtica nadalenca com a eix central. Com és habitual, a la mitja part es portarà terme el sorteig d'una panera de productes. Els beneficis aniran destinats a La Marató de TV3.