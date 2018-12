L'alt Berguedà es mou per la salut mental amb una caminada solidària

L'alt Berguedà és l'escenari escollit, aquest dissabte, per a la caminada solidària per recaptar fons per a dues entitats socials que treballen en l'àmbit de la salut mental. L'activitat, batejada Pas a pas, enllaçarà Guardiola de Berguedà i Bagà per l'antiga Via del Nicolau.

Més enllà de promoure l'exercici físic i aprofitar l'entorn natural, aquesta caminada pretén potenciar les entitats que treballen per la integració laboral de persones que pateixen trastorns de salut mental, com són el Grup Horitzó del Berguedà i la Fundació Prevent. La caminada recorrerà la Via Nicolau de Guardiola fins a Bagà, on es podrà esmorzar, i es retornarà fins a Guardiola, on tots els participants rebran un obsequi. El preu de la caminada és de 5 euros i tots els beneficis es destinaran a les dues entitats escollides. Tot i que durant la setmana s'han pogut fer inscripcions prèvies, avui encara es vendran tiquets per poder-hi participar. La sortida es preveu entre les 10 i les 11 del matí i a partir de 2/4 de 10 es podran comprar tiquets i recollir les acreditacions per participar a la caminada, que tindrà un recorregut d'aproximadament 5 quilòmetres.

El president del Consell Comarcal, Josep Lara, ha explicat que «aquesta caminada se suma a la línia de treball que tenim des del Consell Comarcal i que, al costat de les entitats i serveis de salut mental del Berguedà, lluitem per aconseguir que les persones que pateixen o hagin patit algun trastorn de salut mental no siguin discriminades». Aquest treball està emmarcat dins del pla d'acció Stop estigma Salut Mental Berguedà, que es va presentar aquest 2018 amb la voluntat d'implicar tota la ciutadania a combatre els estigmes que envolten les persones que pateixen o han patit una malaltia mental. Un dels objectius és que es pugui parlar de salut mental sense tabús ni prejudicis. En aquest sentit, han destacat els seus impulsors, la caminada Pas a pas fixa la mirada en la necessitat de trencar aquests prejudicis que afecten les persones amb trastorn de salut mental per accedir al mercat de treball. El vicepresident de l'ens comarcal, Abel Garcia, ha valorat positivament aquesta col·laboració publicoprivada i ha assegurat que «com més parlem de salut mental, més fàcil ens serà buscar ajuda quan ens trobem malament i necessitem suport».

A més a més de Salut i Empresa, impulsora de la iniciativa, l'organització també va a càrrec del Consell Comarcal del Berguedà, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, el Consell Esportiu del Berguedà, l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà i l'Ajuntament de Bagà, i ha tingut la col·laboració d'ASFAM, Rumb Pirineus, La Iogateca, Lallevopuesta i Xpassarlestona.