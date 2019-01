Berga dona per bo el programa de Nadal i anuncia més actes per al 2019

A falta dels últims actes de la recta final d'aquestes festes de Nadal, l'Ajuntament de Berga ja ha fet un primer balanç positiu del programa d'activitats nadalenques, tant l'infantil sota el segell Juguem Jugant com el general per als adults. Tant és així que des del consistori han anunciat que l'any que ve es mantindrà la fórmula fins i tot amb més activitats. La clau de les novetats per a l'any que ve serà la programació d'activitats cada dia a fi de donar continuïtat al calendari i no deixar cap dia sense alguna proposta.

La regidora de Festes de l'Ajuntament, Mònica Garcia, ha explicat que la unió dels actes de les festes de Nadal, siguin quina sigui la seva tipologia, sota el mateix cartell ha estat positiva i ha tingut bona acceptació. Així, per exemple, a la visita guiada sobre històries de Nadal celebrada el dia 22 de desembre hi van participar unes 40 persones. També han tingut èxit els concerts programats i la representació dels Pastorets, segons ha remarcat la regidora.

Garcia ha argumentat que, una vegada fetes les primeres anàlisis, han vist que «potser el que ens ha faltat és programar una activitat diària, això algunes famílies ens ho han dit; cal quadrar les activitats amb els dies que no són festius i els nens no tenen escola, això ho hem d'acabar de millorar, però pensem que de cara a l'any que ve sí que hi hauria d'haver una activitat cada dia».

Garcia ha argumentat que «tot depèn sempre del calendari, perquè hi ha anys que els festius cauen enmig de la setmana i n'hi ha que entre els festius hi ha molts dies laborables però encara de vacances per als nens, s'ha d'estudiar bé. Nosaltres vam començar ja al pont de la Puríssima amb la Fira del Joc i això ho mantindrem dins del programa de Nadal; al llarg d'aquestes setmanes hem celebrat una vintena llarga d'activitats infantils, però per exemple aquest any el dia 27 no n'hi va haver, de manera que el que hem de fer és mantenir la diversitat dels actes i augmentar-ne la freqüència». La regidora ha conclòs que «en general ha estat un bon calendari, en podem fer una bona valoració».

Per a l'Ajuntament una de les millors notes d'aquest programa nadalenc és el taller de skate, que el consistori organitza tres vegades l'any, per Nadal, Setmana Santa i a l'estiu. En aquesta edició, el taller ha congregat 20 joves al parc de Lladó, una xifra que suposa pràcticament el doble de la desena que hi prenia part en anteriors edicions. Aquest any, a més, hi han participat tres nenes, amb la qual cosa les àrees de Joventut i Festes han lloat especialment el fet que el taller s'hagi diversificat quant al gènere.