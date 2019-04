Guardiola iniciarà en les pròximes setmanes les obres a la zona esportiva

Guardiola de Berguedà iniciarà les pròximes setmanes el projecte d'obres que ha de permetre, d'una banda, dir adeu al camp de futbol de sorra, que passarà a ser de gespa artificial, i de l'altra, recuperar una pista poliesportiva coberta. Si bé en principi era previst executar les dues obres en paral·lel, finalment el del camp de futbol es farà abans, ja de manera immediata, perquè el de la pista s'ha endarrerit perquè ha de tornar a fer l'exposició pública.

El concurs per a la licitació de la instal·lació de la gespa artificial ha fixat l'obertura de pliques per a aquest mes i posteriorment s'adjudicaran les obres, segons ha explicat l'alcalde, Josep Lara.

Aquest projecte té un pressupost assignat de 250.000 euros i, tot i que falta pactar el calendari amb el club local que utilitza el camp, l'Ajuntament preveu que es puguin portar a terme en les pròximes setmanes. El seu termini d'execució és d'unes cinc setmanes, de manera que la nova temporada ja es podria començar amb la nova superfície verda. Pel que fa a la construcció de la pista i sala polivalent, té un pressupost de 430.000 euros, que aporta la Diputació de Barcelona. La previsió del consistori és que la licitació també es pugui fer en les pròximes setmanes perquè les obres puguin arrencar abans de l'estiu, segons la voluntat expressada pel mateix alcalde. En aquest cas, el termini d'execució de l'actuació és d'uns cinc mesos perquè es tracta d'aixecar un edifici nou, que substituirà l'antiga sala i pavelló que es va haver d'enderrocar fa gairebé deu anys per problemes estructurals.

En la primera fase de les obres es farà l'estructura central i la coberta i per a una segona fase quedaran els tancaments, de manera que al final de la primera ja es podrà utilitzar per a activitats esportives, culturals i socials. L'alcalde ha remarcat que amb el nou equipament el poble ja no haurà de llogar carpes i podrà organitzar actes multitudinaris a cobert. El projecte preveu ara una pista esportiva coberta que aprofitarà les sales i vestidors de la piscina, que és al costat. Per a més endavant també quedaria la possible instal·lació d'una graderia mòbil.