Mones sense traces per a tots els al·lèrgics

Ous de Pasqua de xocolata sense gluten, sense fruits secs, sense llet, sense cacauet o sense ou i, al capdavall, sent igualment una mona per lluir a taula el dilluns de Pasqua. Cap padrí no té excusa per no regalar la mona de Pasqua al fillol. També si té algun tipus d'al·lèrgia. L'empresa xocolatera berguedana Xocomon ha ampliat el seu catàleg de productes amb ous de Pasqua fets amb xocolata lliure d'al·lèrgens.

Montse Roset va iniciar l'empresa Xocomon veient que la seva filla, amb afectacions per multial·lèrgies, tenia dificultats per trobar una xocolata que pogués menjar tranquil·lament. Com ella, molta gent és al·lèrgica a productes bàsics com ara els fruits secs, la llet o els ous. Davant d'això, Roset va impulsar la creació d'un obrador que pogués obtenir els certificats del departament de Sanitat segons els quals la xocolata no conté cap mena de traça de possibles al·lèrgens. L'empresa va arrencar fa dos anys i actualment ven per Internet productes de xocolata a tot Catalunya, a l'Estat i també a clients d'arreu del món. Roset ha explicat que «fem una xocolata neta, sense al·lèrgens, en un obrador segur i amb un packaging peculiar, que també és segur perquè no es pugui contaminar el producte. I tenim xocolata de cobertura perquè a casa la gent pugui fer pastissos o el que vulgui».

Per la campanya de Pasqua, Xocomon ofereix específicament un ou gran de Pasqua que fa 300 grams i, com a novetat d'aquest any, un catàleg divers d'ous de diferents mides per poder adornar els pastissos. Les mones d'aquest any també es poden regalar amb una caixa maletí per entregar-les de manera personalitzada en la qual el padrí pot escriure alguna cosa. A l'interior de la caixa hi ha dos ous de diferent mida, una peça de xocolata i un pollet. El catàleg de mones es completa amb figures de Lego, pilotes de futbol i cors, segons explica la responsable de l'empresa. Més enllà d'aquests productes específics per a aquesta campanya, per Pasqua també es poden comprar els productes separats, o fer encàrrecs de mones personalitzades amb xocolata sense traces d'al·lèrgens.

Per tal d'aconseguir el certificat de xocolata sense al·lèrgens, d'entrada Montse Roset utilitza productes nets: pasta de cacau, mantega de cacau, sucre, emulgent per lligar i aroma de vainilla. A més, l'obrador ha de superar uns processos de neteja exhaustius i, quan s'hi treballa, els empleats han d'anar vestits amb un equip especialment tractat i gestionat perquè no es contamini, i ningú no hi pot entrar. El departament de Sanitat obliga l'empresa a superar periòdicament uns protocols establerts per tal que el producte pugui anar etiquetat com a xocolata apta per a tot tipus de persones al·lèrgiques. En aquest sentit, Roset argumenta que «crec que som els únics del món que posem a l'etiqueta que és xocolata sense traces, som així de valents, perquè a totes les xocolates industrials hi posa que pot contenir traces de fruits secs o altres productes». A més dels controls del departament de Sanitat, que realitza inspeccions a l'obrador i al magatzem, l'empresa se sotmet a analítiques de lots per assegurar que els protocols de neteja i descontaminació funcionen. Les analítiques tenen un cost d'uns set-cents euros, segons ha explicat Roset. La responsable de Xocomon se sent satisfeta veient que, dos anys després d'haver creat l'empresa –va començar el febrer del 2017–, hi ha clients de Canàries, Suïssa i Anglaterra que confien en la seva xocolata.

Actualment l'empresa dona feina a tres persones i, en certa manera, ocupa un espai al mercat que no tenia producte. Ara per Pasqua, a més, permet a molts nens i nenes que tenen alguna al·lèrgia gaudir del dia de la mona en les mateixes condicions que la resta: «Sí, sí, fem un producte que fins ara no existia, no hi havia xocolata sense traces i ara la fem nosaltres».

La producció industrial de xocolata es contamina d'altres productes al·lèrgens perquè les empreses utilitzen als obradors fruits secs, llet i altres elements per crear una gamma diversa de xocolates, la qual cosa impossibilita el compliment dels protocols de Sanitat.

En paral·lel a la seva activitat comercial, Xocomon vol ser també un nou agent educador que ensenyi a la societat i al món de les empreses una manera respectuosa de tractar amb les persones i els clients, inclosos els que pateixen alguna al·lèrgia. Aquest era un dels reptes de Roset en iniciar aquest projecte empresarial nascut de la necessitat de donar resposta a una filla amb al·lèrgies alimentàries. Per aconseguir aquest objectiu, l'empresa difon a través de la seva web un món de personatges d'animació que tenen com a repte conscienciar els nens i les famílies de la importància d'assegurar una alimentació saludable i apta per a tothom. Així, per exemple, el Rei Mufli és la mascota de Xocomon, un personatge rialler l'obsessió del qual és supervisar tots els aliments; l'Espiga de blat representa l'al·lèrgia al gluten i és el bufó del castell de Xocomon; i el detectiu Ou, que viu en una masia amb gallines, és l'encarregat de comprovar que als aliments no hi ha traces d'ou. Un món imaginari inclusiu.