Avià i Casserres culminen mig any de feina amb «Cançó d'amor i de guerra»

Finalment, les entitats corals i de teatre d'Avià i Casserres mostraran avui, dissabte, damunt l'escenari el resultat de gairebé un any d'assajos per poder representar la sarsuela Cançó d'amor i de guerra, una obra escrita per Lluís Capdevila i Víctor Mora i musicada per Rafael Martínez l'any 1926.

La coral Santa Maria d'Avià, el Grup Cantaire Sant Bartomeu de Casserres, conjuntament amb l'Agrupació Teatral Avianesa i Bojos pel Teatre de Casserres, han preparat un muntatge ambiciós amb prop d'un centenar de cantants i músics en directe que interactuen sota la direcció de Xavier Llobet, Denis Rojo i Montse Tristany.

L'obra es representa aquest vespre a Avià en una primera funció i es tornarà a portar a terme a Casserres el 4 de maig al poliesportiu, en el marc del programa d'actes de la festa major.

Totes dues sessions, per a les quals s'ha preparat una escenografia adient a cada local, començaran a dos quarts de deu de la nit.