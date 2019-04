La Unitat contra el Feixisme obre una consulta preelectoral

La Unitat contra el Feixisme del Berguedà ha organitzat una campanya que, sota el nom «Som diversitat d'interrogants, busquem respostes per la convivència» té com a objectiu establir un mecanisme de participació ciutadana que es posarà a l'abast de la ciutadania els dies previs a l'inici de campanya electoral per les eleccions municipals. El procés recollirà informació de les candidatures que concorrin als comicis sobre qüestions com ara la convivència, la diversitat, l'arrelament de persones nouvingudes, el feminisme o la lluita contra el feixisme i el racisme.

La campanya es presentarà en societat dimarts que ve, 30 d'abril, en una compareixença pública dels seus responsables al Casal Cívic de Berga.