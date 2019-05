Descobrint la història recent de Guardiola

Jordi Bonet Pozo és arqueòleg i graduat en Història, és fill de Vall-cebre i, juntament amb Jordi Ramos, també arqueòleg i llicenciat en Història, i que havia passat diversos estius al Berguedà, són els promotors del projecte d'estudi històric, arqueològic i de memòria al municipi de Guardiola de Berguedà, juntament amb els companys i companyes del Grup de Recerca del Passat més recent.

Es tracta d'un màster conjunt de la Universitat de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya, el Màster d'Història Contemporània i Món Actual, que ha començat a caminar aquest any. «Un projecte que inicialment durarà quatre anys, amb visió de més», ha explicat Bonet a Berguedà Setmanal. El màster està coordinat per la doctora Teresa Abelló, amb la col·laboració de la doctora Queralt Solé, i té com a principal objectiu la reconstrucció del paisatge d'aquest territori durant la Guerra Civil Espanyola i els primers anys de règim franquista.

La Universitat de Barcelona i l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà van signar un conveni gràcies al qual tres estudiants del màster, set components del grup del Passat més recent i dues professores van poder començar el treball fent estada al territori entre els dies 6 i 12 de maig, en el marc del projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes.

Jordi Bonet explica que «com que el Berguedà ha estat una comarca oblidada en molts aspectes, vam estar pensant com li podríem donar una certa importància, vam mirar espais i llocs i vam dir: home, Guardiola de Berguedà, com a punt de comunicació històric i recent, ja que data del 1936, quan es va crear el municipi entre Brocà i Cerdanyola, i amb l'arribada del tren, és el lloc idoni de l'alt Berguedà. Vam decidir establir les bases en aquest punt i a partir d'aquí crear un teixit amb la resta de municipis del voltant».

Jordi Bonet destaca que «les tres línies de recerca van ser els maquis; els passadors, que eren molt importants a l'alt Berguedà; i les vivències de la gent de la zona durant aquest període. No parlem de rojos ni franquistes, sinó de com la gent va viure la guerra i els primers anys del franquisme. Un dels fets que més han sobtat els alumnes del màster i del Passat més recent és que a Guardiola no hi va haver lluita, però sí que es van produir molts fets aïllats i una transformació volguda o forçada en els primers anys del franquisme».



Procediment de treball

Bonet explica que «primer es porta a terme un treball d'investigació i documentació, i es crea un petit guió. A partir d'aquí es va a treballar al lloc. Sabíem que hi havia un important arxiu de la guer-ra civil a Guardiola de Berguedà i el que vam fer va ser dividir-nos en grups. Uns anàvem a fer entrevistes a la gent sobre com havien viscut o els havien explicat les vivències els seus pares, ja que també és important veure com la memòria es transforma amb el pas de les generacions, sempre des de la neutralitat, i els altres anaven a l'arxiu, on triaven la informació i on van fer el buidatge de més de 3.000 documents. Encara en queden per als propers anys. Després, a les tardes, ho posàvem en comú i ho encaminàvem a altres propostes. Ho comparàvem amb el que ens havien explicat i intentàvem trobar les màximes coincidències. Encara hem de comparar molta informació, transcriure-la i configurar la base per a l'any vinent».

Després de sis mesos de treball i de passar una setmana a Guardiola de Berguedà, els participants del màster van fer un acte públic adreçat als veïns i veïnes per explicar-los el treball i els resultats que de moment havien obtingut. Jordi Bonet destaca «la bona rebuda que vam tenir. Van venir una trentena de veïns i van mostrar la seva satisfacció pel que els vam explicar. També els vam dir que això continuarà i que d'aquí a sis mesos ens tornarem a trobar per informar-los de les novetats i la feina que s'haurà fet amb la informació recollida».

Bonet explica que «una de les entrevistes que més ens van sobtar va ser amb una veïna centenària de Guardiola que viu a Bagà. Vam poder parlar també amb el fill i el net de la dona, i comprovar així la variació de relat entre generacions».

Bonet explica que «de cara a l'any vinent estem preparant unes activitats més potents. Crec que l'estada serà de més d'una setmana i he d'agrair el suport de l'alcalde, Josep Lara, i el regidor de Cultura, Boris Lapuerta, que ens han ajudat i s'hi han implicat molt».

L'Ajuntament de Guardiola de Berguedà ha col·laborat amb la iniciativa facilitant l'allotjament i manteniment dels participants. L'alcalde, Josep Lara, ha explicat a Berguedà Setmanal que «per a Guardiola és un projecte molt important que ens ajuda a conèixer una part de la nostra història».