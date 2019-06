«El proper objectiu és tenir una segona parella de gegants més petits per als joves», ha afirmat Aureli Rodríguez, president de l'Associació de Veïns del Carrer de la Pietat, que assumeix l'organització de la Patum del barri. Per què? Per permetre que els infants que surten de les comparses que són per a canalla més petita, com ara la dels nans, puguin continuar implicats en la festa.

«Ara ens trobem que n'hi ha alguns que són molt grans per fer segons què, però massa petits per portar els gegants, perquè per alçada, no hi arriben bé», explica Rodríguez. «Si tinguéssim una altra parella d'una mida més petita, ens permetria donar cabuda a aquests joves per mantenir-los actius a la festa». El president no s'ha volgut arriscar i afirmar al cent per cent que l'any vinent els nous gegants estiguin fets, «però és un dels propers passos», ha recordat.

Un altre dels projectes que l'associació té entre mans és la renovació delseu local de reunió, on també es desa la imatgeria de la festa durant l'any. «A banda de fer-hi una rentada de cara i adaptar-lo a les necessitats que tenim, volem que sigui un espai perquè els berguedans i visitants puguin veure les comparses tot l'any. Per exemple, quan es fan visites per a turistes pel barri vell, poder obrir el local perquè coneguin el nostre patrimoni», ha dit. Amb tot, ha avançat que és un projecte ambiciós i ha recordat que l'any vinent, després de la Patum del 2020, s'ha de renovar la junta de l'entitat. «Costa molt trobar gent que passi a primera fila i s'hi impliqui per participar a les activitats i a organitzar la Patum», ha lamentat.