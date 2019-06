Enigmes en anglès per 'salvar' la Patum

El tabaler arriba a la Casa de la Patum el diumenge de l'Ascensió després d'anunciar pels carrers de Berga que el Corpus s'acosta, però algú ha canviat el codi d'accés per entrar-hi a desar el tabal. Preferirà trobar la nova contrasenya o bé identificar qui és el responsable d'haver-li bloquejat l'accés? Aquestes són les dues opcions que plantegen ja des de l'inici les autores del llibre de ficció The Patum in danger, un projecte impulsat per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Berga i realitzat per quatre mestres de primària del Berguedà amb il·lustracions de Rubén Torres.

Les autores són Núria Prat, Isabel Rumbo, Lara Sáenz i Eva Corominas, totes elles mestres d'anglès de centres de primària del Berguedà que formen part d'un grup de treball de mestres d'anglès de la comarca que es reuneixen periòdicament per elaborar materials i compartir projectes. El conte sobre la Patum ha estat la continuïtat d'una primera experiència, el curs passat, quan dins del grup de treball ja es va publicar un conte infantil en anglès inspirat en la història de la mineria al Berguedà, The Shiny Black Stone. La regidora de Patum i de Cultura de Berga, Mònica Garcia, va assistir a la presentació d'aquest llibre sobre la mineria i va plantejar un repte a les autores: escriure un conte de temàtica patumaire.

Després de mesos de treball, aquesta setmana n'han presentat el resultat. «Sabem que ja existeixen molts llibres infantils sobre la Patum i volíem presentar un format diferent», han assegurat les autores. The Patum in danger és un llibre d'aventures en anglès protagonitzat pel tabaler de la Patum però que requereix l'enginy del lector per resoldre els enigmes que formen part del llibre. «Ens hem adonat que el que agrada als infants són els llibres on puguin tenir una part activa i participar-hi, i per no presentar un llibre només d'enigmes vam dotar-lo d'un fil conductor perquè guiés el lector a les diferents aventures i problemes», han afegit

La història comença el diumenge de l'Ascensió, que és el dia en què el tabaler recorre els car-rers i places de la ciutat fent sonar el tabal per anunciar que s'acosta la Patum. Un cop finalitzada la passada, el tabaler s'adona que algú ha bloquejat l'accés de la Casa de la Patum canviant el codi de la porta. A partir d'aquí, comença l'aventura per al lector, que haurà de decidir si primer vol descobrir qui ha estat la persona que ha bloquejat l'entrada o si prefereix esbrinar quin és el nou codi d'accés. En funció de la seva elecció, el lector anirà fent salts per les diferents pàgines del llibre.

Tal com han explicat les autores, a banda del tabaler, un dels personatges clau de la història és l'àliga de la Patum, que al llarg del recorregut donarà pistes i indicacions per resoldre els enigmes. «El llibre està pensat per al públic infantil a partir de 10 anys», han detallat, tot i que afirmen que és apte per als adults que vulguin descobrir-ne la història i entretenir-se a resoldre els enigmes que s'hi plantegen.



Exemplars per a les escoles

La primera edició del llibre és de 1.000 exemplars, que ja són a la venda a l'Oficina de Turisme de Berga. El conte té un cost de 10 euros. A més a més, l'Ajuntament de Berga distribuirà gratuïtament dos exemplars del llibre a totes les escoles de primària de la comarca per donar a conèixer el projecte entre l'alumnat i permetre que es pugui treballar a l'aula. D'altra banda, també es faran arribar exemplars a les biblioteques del Berguedà, al Bibliobús Pedraforca i a l'Arxiu Comarcal del Berguedà, entre d'altres.

La regidora en funcions de Cultura i de Patum, Mònica Garcia, que s'acomiada avui del consistori, s'ha mostrat molt satisfeta del projecte. «És una obra molt original», ha afirmat, i ha volgut felicitar els seus responsables pel resultat que ha sorgit de la proposta feta pel consistori per fer créixer el material que gira a l'entorn de la festa berguedana.