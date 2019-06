L'organització calcula que pel certamen hi passen unes 5.000 persones en cada edició

L'Associació Cultural Templers de Puig-reig calcula que, en els tres dies, pel certamen hi passen prop de 5.000 persones. «La xifra la comptabilitzem aproximadament amb les consumicions que es fan a la zona del bar i també amb els participants a les activitats», explicava Dídac Flores, coordinador de la festa.

Durant tot el cap de setmana s'han programat activitats per a tots els públics, com les lluites de templers, l'assalt al castell, tallers infantils i jocs, així com altres propostes relacionades amb el món medieval, que es combinaran amb la zona del mercat que s'instal·larà als peus del castell amb més d'una vintena de parades de productes d'artesania i demostracions d'oficis medievals.

Una de les propostes que tenen més interès per als assistents és la visita guiada a la zona del castell i a l'església romànica, així com també el recorregut que es fa pel campament amb més d'una cinquantena de recreacionistes. «Enguany hi haurà una zona de campament més gran», va dir Flores.

La música també és protagonista del certamen, amb grups que oferiran música d'època medieval durant el dia, així com espectacles de dansa. Per altra banda, avui a la nit, s'ha programat un concert especial amb la formació Forja, que ofereix un repertori «d'èpic folk metal en català», tal com han definit els organitzadors. Aquest migdia també hi haurà la presentació del llibre Els templers catalans, de Ramon Sarobe, i a la tarda, a 2/4 de 7, s'oferirà el pregó del certamen, enguany a càrrec de Jordi Matilló.