Travessa pel Berguedà per una bona causa

Resseguir el Berguedà corrent des de la colònia tèxtil de l'Ametlla de Merola fins al refugi del Niu de l'Àliga, al cim de la Tosa d'Alp, en menys de 24 hores, amb l'objectiu de recaptar fons per a dos projectes solidaris amb persones que pateixen càncer de l'associació Sense por. Aquest és el repte que s'han traçat els corredors de curses de muntanya berguedans Judit Franch i Pau Ventura. El desafiament s'afrontarà els dies 26 i 27 de juliol.

Ventura i Franch no han manllevat el nom del seu projecte del llibre de l'italià Giuseppe Catozzella que narra la vida de l'atleta olímpica somali Samia Yusuf Omar. S'han inspirat en l'entitat sense ànim de lucre impulsada a Puig-reig per Anna Altimiras, la parella de Pau Ventura, i un grup d'amigues, creada inicialment per recaptar fons per a l'edició del 2018 de La Marató de TV3, dedicada al càncer. L'èxit de les iniciatives del col·lectiu Sense por, que va aconseguir recollir més de 10.000 euros per a La Marató, ha determinat que les seves activistes donin continuïtat al projecte.



Un repte esportiu amb retorn

L'ideòleg de l'empresa va ser Pau Ventura. «Tot entrenant-me per la comarca, vaig constatar que és un indret privilegiat que aglutina des de les zones planes i àrides del baix Berguedà fins a àrees d'alta muntanya al nord, a més d'aplegar muntanyes de gran bellesa paisatgística, la majoria poc conegudes. Així va néixer la idea de creuar el Berguedà en una única travessa, passant per alguns dels cims més emblemàtics de la comarca», rememora.

Conèixer de prop la malaltia va transmutar el desafiament esportiu en una empresa amb retorn i dimensions socials. El bagatge en aquest àmbit de Judit Franch va facilitar el procés. La gironellenca, habitual companya d'entrenaments de Ventura, recorda que «vaig córrer la meva primera Cavalls del Vent el setembre del 2013, tres mesos després de tenir el primer brot diabètic. L'octubre del 2015, amb el corredor de Sort Jordi Marco, vam fer la ruta Transpirinenca per recollir fons per a La Marató de Tv3, dedicada aquell any a la diabetis. Vam recaptar uns 3.000 euros».



106 km amb dues finalitats

Judit Franch i Pau Ventura travessaran corrent el Berguedà d'una sola tirada a partir de les dotze del migdia del divendres 26 de juliol. Els experimentats corredors preveuen arribar al refugi del Niu de l'Àliga el dissabte 27 al migdia com a màxim.

Els beneficis que generi la travessa es destinaran a «ajudar econòmicament la família d'un infant d'Olvan que té un tumor cerebral i que ha d'afrontar un costós tractament a Alemanya» i «a contribuir en el finançament dels tatuatges oncològics gratuïts per a dones que han estat sotmeses a una mastectomia, un servei que gestiona i liquida Sense por», detalla l'olvanès.

Judit Franch i Pau Ventura han dividit en sis trams un recorregut de106,2 km i 6.240 metres de desnivell positiu acumulat que inclou bona part de la ruta de les Colònies; passa pel centre de Puig-reig, Olvan, Vilada, la Nou de Berguedà i Saldes, i puja cims com el Sobrepuny, el cap de la Gallina Pelada, el Pedraforca i el Comabona.



Cinc vies per donar-hi suport

«Volem que tothom pugui col·laborar en el projecte, ser-ne i sentir-se'n partícip», explicita Judit Franch. Per això, la gironellenca, Pau Ventura i les membres del col·lectiu Sense por han ideat cinc fórmules per implicar-s'hi i ajudar econòmicament l'associació. La primera consisteix a acompanyar durant un o més trams els esportistes berguedans. «Inicialment, ens vam plantejar demanar un euro per quilòmetre, però al final hem optat per confiar en la consciència social de cadascú», exposa Pau Ventura. «Només demanem als cor-redors inscriure's amb antelació, per poder contactar-hi i detallar-los la duresa del tram i les necessitats logístiques que han d'assumir», conclou.

Atendre els corredors des dels punts d'avituallament és la segona forma d'implicar-s'hi. Per recórrer un tram o per proveir de vitualles els esportistes cal inscriure's al lloc web de Sense por ( www.sensepor.cat) o al seu compte de Facebook i fer una aportació econòmica.

Per a tots els qui vulguin palesar la seva solidaritat amb diners, Sense por preveu posar a la venda unes atractives sa-marretes tècniques que es podran adquirir pels canals que es faran públics els propers dies, quan se'n presenti el disseny. També es pot fer un donatiu mitjançant un ingrés o una transferència bancària al següent número de compte: ES53 0182 1965 1802 0162 0855.

Finalment, s'exhorta tothom a animar els corredors al llarg del traçat, i especialment en aquells trams que passen per l'interior de les poblacions. En aquest sentit, diferents entitats de Puig-reig, Olvan, Vilada i Berga ja estan organitzant activitats per amenitzar el pas dels agosarats Pau Ventura i Judit Franch.